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ابن سينا فارما

استحوذت صناديق استثمار مصرية على حصة أقلية في شركة ابن سينا فارما المصرية لتوزيع الأدوية والمدرجة ببورصة مصر، بعد أن تخارج البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من الشركة، وفق مصدر لزاوية عربي.

كان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أعلن في بيان الثلاثاء، تخارجه من حصته في شركة ابن سينا فارما البالغة 8.8% من خلال البورصة المصرية. كما أعلنت البورصة في بيان الثلاثاء تنفيذ صفقة كبيرة الحجم على أسهم الشركة مقابل 555.5 مليون جنيه (11 مليون دولار) بدون تفاصيل.

ووفق المصدر فقد تخارج البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من ابن سينا فارما من خلال بيع حصته البالغة 8.8% عن طريق البورصة مقابل 555.5 مليون جنيه، مضيفا أن: "المشتري صناديق محلية".

كان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدأ الاستثمار في ابن سينا فارما منذ عدة سنوات حين اشترى 20% من أسهم الشركة في 2015، وفق بيان البنك الثلاثاء.

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بحلول منتصف تعاملات الأربعاء، وزاد سعر الجرام بنحو 35 جنيه مقابل أسعار الصباح.

وسجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 4020 جنيه، أما عيار 24 المستخدم في السبائك فسجل 4594 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

أسعار الدولار

سجل الدولار في البنوك الرسمية الأربعاء، نحو 50.27 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع، حسب بيانات بنوك محلية.

أما في السوق الموازية فبلغ سعر الشراء نحو 49.85 جنيه، و50.70 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

إغلاقات الثلاثاء

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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