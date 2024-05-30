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الدولار

تتواصل التحركات اليومية لسعر الدولار مقابل الجنيه في مصر في السوقين الرسمية والموازية منذ قرار تعويم العملة المحلية في مارس الماضي.

أغلق سعر الدولار في السوق الرسمية، يوم الأربعاء بين نحو 47.25 و 47.39 جنيه، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

أما في السوق الموازية، فتحرك في نطاق بين 47.14 و47.50 جنيه وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

رفع سعر الخبز المدعم

قررت الحكومة رفع سعر الخبز المدعم بواقع 300% ليصبح سعر الرغيف المدعم 20 قرش بدلا من 5 قروش. وسيبدأ تطبيق الزيادة مع بداية يونيو 2024.

وتأتي الزيادة ضمن مساعي الحكومة لخفض فاتورة الدعم في الموازنة العامة، وستوفر الموازنة العامة نحو 20 مليار جنيه من تحريك سعر الخبز المدعم، وستبقى الدولة تتحمل دعم للخبز في الموازنة العامة بنحو 105 مليار جنيه سنويا وفق تصريحات متحدث باسم مجلس الوزراء.

البورصة

أغلقت البورصة تعاملات الأربعاء على تراجع جماعي، وانخفض المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" (EGX30) بنسبة 0.39% عند مستوى 27,089.68 نقطة.

كما انخفض المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بنحو 0.05%.

السندات

انخفض العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.54% الأربعاء من 7.624% الثلاثاء.

بينما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.396% الأربعاء من 11.252% الثلاثاء.

آخر الإغلاقات

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