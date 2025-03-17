تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

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أسعار الدولار

تراجع سعر الدولار في البنوك خلال تعاملات الاثنين، بنحو 10 قروش وسجل نحو 50.46 للشراء و50.56 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ نحو 50.24 للشراء، و51.09 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

كانت مصر حصلت على موافقة صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، لصرف 1.2 مليار دولار الشريحة الرابعة من قرض الصندوق البالغ 8 مليار دولار، مع إمكانية الوصول لتمويل جديد بـ 1.3 مليار دولار في إطار المرونة والاستدامة.

زاوية بودكاست: ملخص الأسبوع

زاوية بودكاست يقدم تحليل سريع لأهم أخبار الأسبوع الماضي وتوقعات الأسبوع الحالي في عدة دقائق فقط ويقدمه لكم عمرو حسين الألفي، محلل مالي معتمد، كل أسبوع. والبودكاست أيضا يستعرض أهم أخبار مصر الاقتصادية، ويُنشر الاثنين من كل أسبوع.

بودكاست هذا الاثنين زاوية بودكاست: مستهدفات أقل للأسهم الأمريكية وأعلى للذهب، واستحواذات هنا وهناك

أسعار الذهب

خلال تعاملات الاثنين، بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 4215 جنيه، وعيار 24 المستخدم في السبائك فسجل 4817 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وتشهد أسعار الذهب في مصر ارتفاعات على خلفية القفزة في أسعار الذهب عالميا مع زيادة الطلب على الملاذ الآمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي جراء المخاوف بشأن سياسات التعريفات الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع توقعات بأن يصل سعر الذهب عالميا إلى 3500 دولار للأونصة خلال العام.

إغلاقات الأحد

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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