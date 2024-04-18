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الدولار

يواصل سعر الدولار مقابل الجنيه تحركه في السوقين الرسمية والموازية في مصر.

وبحلول الساعة 11 صباحا بتوقيت القاهرة يوم الخميس تراوح سعر الدولار في السوق الموازية بمصر بين 48.60 و49 جنيه، مقارنة بمتوسط سعر نحو 48.75 جنيه مساء يوم الأربعاء، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أما سعر الدولار في السوق الرسمية فتراوح بين نحو 48.46 و48.56 جنيه الخميس، وفق بيانات البنك المركزي المصري.



صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الخميس

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في التعاملات الصباحية يوم الخميس.

وبحلول الساعة 11 صباحا بتوقيت القاهرة الخميس ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" (EGX30) بنحو 0.22%، وصعد المؤشر السبعيني - متساوي الأوزان - بحلول الوقت نفسه بنسبة 0.50%.

وتصدر سهم طلعت مصطفى قيم التداول حتى الساعة 11 صباحا، وانخفض السهم بنسبة 0.39% بحلول ذلك الوقت، يليه من حيث قيم التداول سهم البنك التجاري الدولي الذي ارتفع 1.4%.

صندوق جديد للذهب

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية محمد فريد، يوم الأربعاء، إنه يجري دراسة طلب إصدار صندوق جديد للاستثمار في الذهب، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري.

وأضاف فريد أن الصندوق الجديد سيكون الثالث من نوعه، وهو تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في البلد.

وشهد العام الماضي إطلاق أول صندوق مصري للاستثمار في الذهب هو صندوق "AZ-Gold"، فيما شهد العام الجاري الموافقة على إطلاق ثاني صندوق وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب "سبائك".

السندات

انخفض العائد على السندات المصرية المقومة بالدولار المستحقة في يونيو 2025 إلى 8.553% الأربعاء من 8.636% الثلاثاء.

كما انخفض العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.566% من 11.684% الثلاثاء.

إغلاقات الأربعاء

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