تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بأداء مؤشرات البورصة، تحليل لأسواق الأسهم العربية، أسعار الدولار والذهب

حزمة تسهيلات ضريبية

أعلن وزير المالية أحمد كجوك، الأربعاء، تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، وقال "نتعهد بتنفيذها كاملة خلال العام المالي الحالي".

وقال الوزير، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي ونقلها بيان للوزارة، إنه سيتم، لأول مرة، وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطىي الممولين والتي يصل حجم أعمالهم حتى 15 مليون جنيه سنويا، وأن هناك حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة.

وتشمل هذه التيسيرات كل الأوعية الضريبية بما فيها ضريبة الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة.

وأشار إلى أن التيسيرات تتضمن الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط.

كما تتضمن الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن يتم تقديم 4 إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام، ويكون أول فحص ضريبي بعد 5 أعوام.

وقال الوزير، إن مصلحة الضرائب لن تطالب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة، كما سيتم لأول مرة، وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.

رئيس الوزراء يتحدث عن استثمارات ومراجعة صندوق النقد

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن تأجيل مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، التي كان مقرر لها هذا الشهر، جاء بناء على طلب من صندوق النقد لتزامن التوقيت مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي.

"كل المستهدفات اللي كانت محطوطة لينا اتحققت الحمد لله في هذا الشأن،" وفق مدبولي مشيرا إلى أن عمل البعثة في مصر سيبدأ بعد انتهاء الاجتماعات السنوية للصندوق.

وأشار مدبولي، إلى أنه بعد توقيع رخص الجيل الخامس لباقى شركات الاتصالات، فإن إجمالي استثمارات تصل إلى 675 مليون دولار ستدخل الدولة المصرية خلال الأسابيع القليلة القادمة.

ويوم الاثنين الماضي، وقعت 3 شركات محمول عاملة في مصر (فودافون مصر، أورنج مصر، اتصالات إي آند مصر)، مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اتفاقيات للحصول على تراخيص خدمات الجيل الخامس.

وحسبما ذكر محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات - وفق صحف محلية - فيشترط على الشركات تدبير قيمة الرخص بالدولار من الخارج.

وتخطط الهيئة العامة للاستثمار المصرية، طرح 5 مناطق بنظام المناطق الحرة الخاصة خلال أيام في القاهرة الكبري، والمنطقة الجديدة بالعلمين، حسبما نقلت العربية، عن مصدر لم تفصح عن هويته، وذلك لتلبية الطلب.

برنامج جديد لرد أعباء الصادرات

أعلن حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأربعاء، ملامح البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، وتتضمن جدولة جميع المتأخرات المُستحقة حتى 1 مارس 2024 من خلال وزارة المالية، مع إتاحة خيار المقاصة مع أي مستحقات للدولة (ضرائب أو رسوم وغيرها).

وأشار الوزير، وفق بيان حكومي إلى الالتزام الكامل بصرف المستحقات بحد أقصى 90 يوما من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.

وقال الوزيرإن البرنامج الجديد يتضمن تحديد حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري، وزيادة نسبة المكون المحلي تدريجيا في الشركات ليكون مرتبطا بنسبة الدعم الذي تحصل عليه سنويا، وإجراء تقييم دوري للبرنامج لقياس أثره على أداء القطاعات التصديرية المختلفة.

ويشمل البرنامج، تعظيم العائد من إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة لرد أعباء الصادرات من خلال تقليص فترات مراجعة المستندات ما يساهم في تسريع صرف المستحقات.

وتجري دراسة، أن تكون أية رسوم أو أعباء إضافية مفروضة - ولا تدخل فى حساب تكلفة المنتج الفعلية - يتم احتسابها على أساس صافى الأرباح وليس المبيعات، وفق الوزير في البيان.

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار بالسوق الرسمية بحلول الثالثة عصرا الخميس، بين 48.50 و48.64 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات موقع البنك المركزي.

أما في السوق الموازية فتراوح الدولار بين 48.50 و48.98 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتماسك مجددا.

خفض بنكا الأهلي المصري ومصر - أكبر بنكين حكوميين في مصر- أسعار الفائدة على شهادات الادخار الدولارية لأجل 3 سنوات، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية وذلك بعد أن خفض الفيدرالي الأمريكي الفائدة على الدولار بـ 0.5% الشهر الماضي.

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الخميس، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 4063 جنيه للجرام.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3555 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 4087.44 جنيه للجرام للعرض و4053.14 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

البورصة

أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع في المنطقة الحمراء، وتراجع المؤشر الرئيسي "ايجي إكس 30" بنسبة 1.33% إلى مستوى 30762.32 نقطة لدى إغلاق الخميس.

وانخفض المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بنحو 0.5% ومؤشر شريعة بنسبة 0.19%.

تجدر الإشارة إلى أن اللون الأخضر بقي مسيطر على مشهد أسواق الأسهم العربية خلال الأسبوع الأول من أكتوبر قبل أن تعاود الدخول في مربع الخانة الحمراء في الأسبوع الثاني من الشهر مع توقعات باستمرار هذا الأداء الخافت نسبياً خلال الأسبوع الثالث من الشهر.

للمزيد: الأسواق العربية في سبتمبر: أداء جيد لأسواق الأسهم للشهر الرابع على التوالي وسط توقعات بأداء ضعيف خلال أكتوبر

السندات

تراجع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 5.812% الأربعاء من 5.939% الثلاثاء.

كما انخفض العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.027% الأربعاء من 11.033% الثلاثاء.

خام برنت

تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت لليوم الثاني على التوالي بعد ارتفاعات لمدة 5 جلسات متتالية مطلع أكتوبر الحالي، لتغلق يوم الأربعاء عند 76.58 دولار للبرميل من 77.18 دولار للبرميل الثلاثاء.

السيسي يزور إريتريا

وصل الرئيس السيسي الخميس، إلى إريتريا، في زيارة رسمية، بناء على دعوة من الرئيس أسياس أفورقي، وسط توقعات بتوقيع اتفاقيات للتعاون العسكري والاستخباراتي.

وقالت الرئاسة المصرية إن الزيارة ستتناول بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، والأوضاع الإقليمية وترسيخ الاستقرار والأمن في القرن الإفريقي والبحر الأحمر.

مصر والسودان

نفت وزارة الخارجية المصرية، في بيان الأربعاء، ما أسمته "المزاعم" التي صرح بها محمد حمدان دقلو المعروف بـ حميدتي قائد قوات الدعم السريع السودانية بشأن اشتراك الطيران المصري في المعارك الدائرة بالسودان.

كان حميدتي اتهم مصر بالتورط في غارات جوية على قوات مجموعته، وتدريب وتوفير طائرات بدون طيار لجيش السودان الذي يحرز تقدم في الحرب مؤخرا.

واندلع الصراع في السودان منذ منتصف أبريل 2023 - تخللته هدنات متقطعة - بين الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي والحاكم الفعلي للبلاد عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي والتي أصدر البرهان مرسوم دستوري بحلها.

إغلاقات الأربعاء

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