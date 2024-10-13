تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بتصريحات لرئيس الوزراء

توقعات بتثبيت الفائدة

تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر الخميس 17 أكتوبر 2024.

وقالت نعمت شكري، رئيس البحوث المالية بشركة اتش سي في بيان الأحد، إنه "على الرغم من الحاجة لخفض أسعار الفائدة لتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلا أننا نتوقع من لجنة السياسات النقدية أن تؤجل هذا الخفض حتى وقت لاحق من العام".

وفسرت شكري، توقعات التثبيت، بسبب توقعات بمعدل تضخم أعلى في أكتوبر.

كان معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تسارع خلال سبتمبر للشهر الثاني على التوالي، تماشيا مع توقعات محللين تحدثوا سابقا لزاوية عربي، ليسجل في سبتمبر 26.4% من 26.2% في أغسطس.

رئيس الوزراء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن السودان يعاني من ندرة في مياه الشرب بسبب الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد، وإن مصر لن تتوانى في دعم السودان والوقوف بجانبه في الأزمة التي يواجهها.

وأشار خلال تصريحات بفعالية أسبوع القاهرة السابع للمياه، الأحد، نقلتها فضائية اكسترا نيوز المحلية، إلى أن مصر حريصة على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل بالرغم من التحديات التي تواجهها بشأن المعابر العابرة للحدود.

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار بالسوق الرسمية صباح الأحد بين 48.50 و48.64 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات موقع البنك المركزي.

أما في السوق الموازية فتراوح الدولار بين 48.50 و48.85 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتماسك مجددا.

أسعار الذهب

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 4063 جنيه للجرام، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3555 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب صباح الأحد.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو4129.07 جنيه للجرام للعرض و4102.28 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

البورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" بنسبة طفيفة بلغت 0.04% عند 30773.7 نقطة الساعة 11:50 صباح الأحد بتوقيت القاهرة. وارتفع المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بنسبة 0.74%.

وتصدر سهم موبكو للأسمدة قيم التداول الساعة 11:50 صباحا مرتفعا بأكثر من 5.2%. وفي المرتبة الثانية من حيث قيم التداول جاء سهم سوديك مرتفعا بنحو 0.8%.

وجاء سهم غاز مصر بالمرتبة الثالثة من حيث قيم التداول دون تغير عن إغلاق الخميس الماضي. يليه بالمرتبة الرابعة سهم المصرية للإنتاج الإعلامي والذي ارتفاع بنحو 8.6%.

السندات

تراجع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 5.840% الجمعة من 6.108% الخميس.

كما انخفض العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 10.960% الجمعة من 10.995% الخميس.

خام برنت

أغلقت أسعار العقود الآجلة لخام برنت أدنى مستوى 80 جنيه بتعاملات نهاية الأسبوع، لتغلق عند 79.04 دولار للبرميل الجمعة مقابل 79.4 دولار للبرميل الخميس.

أحدث الإغلاقات

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا