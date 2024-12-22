تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بأداء البورصة، أسعار الدولار والذهب

مليار يورو

ستحصل مصر على مليار يورو من المفوضية الأوروبية في إطار شراكة استراتيجية، وفق ما أعلنته وزارة التخطيط والتعاون الدولي في بيان.

وقالت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، في بيان، إن المفوضية الأوروبية وافقت على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، وهي المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليار يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.

وتسعى الحكومة لجذب تمويلات لسد عجز الموازنة. ووقعت وزارة المالية هذا الشهر، اتفاقية قرض مشترك بقيمة 2 مليار دولار.

مُحدث: مصر توقع اتفاق قرض مشترك بقيمة 2 مليار دولار من مقرضين إقليميين ودوليين

أسعار الدولار والذهب

تداول سعر الدولار في البنوك ظهر الأحد، حول مستوى 50.86 جنيه للشراء و50.96 جنيه للبيع.

كان الدولار تخطى مستوى 50 جنيه لأول مرة يوم 5 ديسمبر، وواصل تداوله فوق هذا المستوى خلال الأسبوعين الماضيين.

أما في السوق الموازية فبلغ سعر الشراء نحو 51.7 جنيه وسعر البيع نحو 52.5 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وبحلول الواحدة ظهرا، بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 3770 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك 4309 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "اي جي اكس 30" بنسبة 0.32% فوق مستوى 30.4 ألف نقطة.

إغلاقات الأسبوع

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا