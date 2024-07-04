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أول بنك رقمي في مصر

تتوقع شركة مصر للابتكار الرقمي، الحصول على الترخيص النهائي لإطلاق أول بنك رقمي في مصر "onebank " أو "وان بنك" خلال الربع الأول من 2025، حسب ما قاله شريف البحيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة لزاوية عربي، على أن يتم إطلاق البنك فعليا بعد شهر أو شهرين من الموافقة النهائية.

وحصلت الشركة التي تأسست في 2020 والتابعة لبنك مصرثاني أكبر بنك حكومي، على موافقة مبدئية من البنك المركزي المصري لإطلاق البنك الرقمي في مايو الماضي. وتمر عملية الترخيص بـ 3 مراحل.

ويبلغ رأس مال البنك حتى الآن 4 مليار جنيه، وأنفقت الشركة نحو 2.5 مليار جنيه من إجمالي استثمارات مرصودة للبنك الرقمي تقدر بنحو 5.5 مليار جنيه، وفق البحيري.

الخميس المقبل إجازة

أعلنت الحكومة عطلة رسمية يوم الخميس 11 يوليو الجاري، بمناسبة رأس السنة الهجرية.

ووفق بيان حكومي مساء الأربعاء، سيكون الخميس المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.

البورصة

أنهت البورصة تعاملات الأربعاء - يوم حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة - على ارتفاع جماعي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي اكس 30" (EGX30) بنسبة 0.63% عند مستوى 28161.17 نقطة والمؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بنسبة 0.18%.

السندات

انخفض العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 8.155% الأربعاء من 8.267% الثلاثاء.

كما تراجع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.598% الأربعاء من 11.911% الثلاثاء.

سعر الدولار

لا يزال سعر الدولار يواصل تحركاته مع اقتراب الشهر الرابع منذ تعويم الجنيه، ليتداول فوق 48 جنيه للدولار الواحد.

وبتعاملات الخميس الصباحية، تراوح سعر الدولار في السوق الموازية بين 48.43 و 48.90 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أما سعره الرسمي فجاء بين 48.1 و48.2 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات البنك المركزي المصري.

الدين الخارجي

تراجع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2023-2024 (الذي انتهي مطلع يوليو الجاري) طفيفا بنحو 3% على أساس سنوي، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

وخلال الفترة (يناير – مارس 2024) سجل الدين الخارجي نحو 160.6 مليار دولار مقابل نحو 165.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويبدأ العام المالي في مصر في يوليو من كل عام وينتهي بنهاية يونيو من العام التالي. والربع الثالث من السنة المالية يوافق الربع الأول من العام الميلادي.

وعلى أساس فصلي، تراجع أيضا الدين الخارجي مقارنة بالربع السابق الذي سجل فيه نحو 168 مليار دولار.

إغلاقات الأربعاء

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