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*تم التحديث بتحليل خاص لزاوية عربي عن السوق المصرية، وأداء مؤشرات البورصة

تحليل + تشارت: من باع ومن اشترى في السوق المصرية خلال آخر 5 سنوات؟

مما لا شك فيه أن سوق المال يتأثر بالعديد من العوامل التي تجعل المستثمرين يتخذون قرار بالبيع أو الشراء، كل حسب رؤيته واستراتيجيته الاستثمارية. والسوق المصرية ليست استثناء في ذلك.

لكن من ضمن تلك العوامل المتعددة نجد أهمها والذي أثر ولا يزال يؤثر على قرارات المستثمرين في السوق المصرية هو سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.

ويرجع السبب الأساسي لذلك هو تذبذب تقييم الأصول المصرية، بشقيها من الأسهم وأدوات الخزانة كالسندات والأذون، حسب سعر الصرف.

فالقاعدة العامة تقول إن انخفاض قيمة الجنيه المصري يساعد على إعادة تقييم الأصول المصرية لترتفع قيمتها بالجنيه المصري نظراً لانخفاض قيمة العملة المحلية. وهو ما رأيناه في أكثر من موجة تعويم للجنيه خلال العشرين عام الماضية.

دعونا نرى كيف تفاعل المستثمرون في السوق المصرية خلال آخر خمس سنوات والتي تضمنت أربع موجات تعويم للجنيه، موجتان في عام 2022 وموجة في عام 2023 وأخرى في عام 2024.

لقراءة التفاصيل كاملة في التحليل المقدم لزاوية عربي من عمرو حسين الألفي أضغط هنا

سقف للدين الخارجي

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي، والتي تدير ملف الدين الخارجي وتضع حد أقصى للاقتراض سنويا لا يجوز الخروج عليه إلا في الحالات القصوى وبموافقة مجلس الوزراء، وفق بيان حكومي.

ستكون اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: محافظ البنك المركزيّ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (وتكون مقررة اللجنة)، وزير المالية، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

كما تختص اللجنة بمناقشة بدائل سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من المصادر الخارجية، وتحديد حجم الاقتراض الخارجي المطلوب، من خلال المصادر التمويلية المختلفة، بما لا يتخطى الحد الأقصى للاقتراض الخارجي (سقف الدين).

شروط للاقتراض

(وفق بيان حكومي)

- يجب الحصول على موافقة اللجنة لأي مشروع يتطلب الاقتراض من الخارج، قبل عرض المشروع على رئاسة مجلس الوزراء، أو رئاسة الجمهورية، مع ترتيب أولويات المشروعات التي تحتاج إلى قروض خارجية.

- يشترط عدم التعاقد مع شركات أجنبية أو محلية لتنفيذ المشروعات التي تحتاج إلى مكون أجنبي قبل الحصول على موافقة اللجنة، مع بيان قدرة الجهة المقترضة على سداد القرض.

- يقتصر الاقتراض الخارجي بالنسبة للمشروعات على تمويل المكون الأجنبي غير المتوافر محليا لهذه المشروعات، ويستثنى من ذلك الحالات الضرورية التي توافق عليها اللجنة.

- الاتجاه إلى القروض التنموية التي تدعم السيولة وتقلل من الفجوة الدولارية، وذلك بشروط ميسرة وبآجال سداد طويلة وبفترات سماح مناسبة.

الطروحات الحكومية

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن الحكومة تعتزم مراجعة برنامج الطروحات الذي أعلنته في وثيقة سياسة ملكية الدولة، لتعكس المستجدات مع الإبقاء على أهدافها. وقد تشمل المراجعة حذف قطاعات أو إضافة قطاعات جديدة قد تتخارج منها الحكومة أو نسب مساهمات الدولة في قطاعات أخرى.

كانت الحكومة أعلنت عن الوثيقة قبل نحو عامين، وتضمنت 32 شركة ضمن برنامج الطروحات، لكن لم تنفذ منه الكثير.

وكان البنك المركزي المصري أعلن عن طرح المصرف المتحد التابع له في البورصة المصرية، ومن المقرر طرح 30% من أسهم المصرف خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وحدة للطاقة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار لإنشاء وحدة دائمة برئاسة مجلس الوزراء تسمى "وحدة تخطيط الطاقة"، لاقتراح استراتيجيات وسياسات الطاقة المتكاملة والخطط التنفيذية ومراجعتها بصفة دورية.

يرأس الوحدة، متخصص من ذوي الخبرة يعينه رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، إضافة لـ 3 أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم رئيس الوحدة، وممثلين عن عدد من الوزارات.

مشروعات

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم شركة "يادا إيجيبت YADA EGYPT" بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة تعمل في صناعة الأثاث.

تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 70 مليون يورو، ويستهدف تصدير 100% من حجم الإنتاج مع الاعتماد في التصنيع على نسبة مكون محلي لن تقل عن 40% تصل إلى 80%، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج السنوي إلى 40 مليون قطعة، وسيتم تسكين العاملين بالمشروع في مدينة العلمين الجديدة.

- وافق مجلس الوزراء على منح شركة "نتس لاند للاستثمار الزراعي" الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لفرز وتجهيزالفول السوداني واللب والمكسرات والتسالي والمنتجات الزراعية.

تبلغ التكاليف الاستثمارية للمشروع نحو 1.4 مليار جنيه، وتستهدف الشركة تصدير ما لا يقل عن 80% من حجم الإنتاج.

- وافق مجلس الوزراء على طلب إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة، بمجمع مصانع سيدي كرير للبتروكيماويات، باسم شركة "دراسكيم للكيماويات المتخصصة" لمزاولة نشاط صناعة وإنتاج الكيماويات المتخصصة.

يستهدف المشروع تحقيق نسبة 100% للمكون المحلي، والتصدير للخارج بنسبة 100%، كما سيصل حجم الانتاج السنوي المتوقع إلى من 50 إلى 55 ألف متر مكعب سنوياً كمرحلة أولى، مع التخطيط لمضاعفة الإنتاج في المرحلة الثانية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 158.6 مليون دولار.

- وقعت الحكومة مذكرة تفاهم مع شركة موانىء دبي العالمية، لدراسة تطوير منطقة حرة عامة في نطاق أراضي شركة العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة نحو 500 فدان.

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار بالسوق الرسمية صباح الخميس، بين 48.71 و 48.84 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات موقع البنك المركزي.

أما في السوق الموازية فتراوح الدولار بين 48.79 و 49.10 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتماسك مجددا.

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الخميس الصباحية، وزاد سعر الجرام نحو 10 جنيه مقارنة بأسعار مساء الأربعاء. تأتي الزيادة بدعم ارتفاع الأسعار العالمية للمعدن الأصفر.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 4320 جنيه للجرام، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3780 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.



ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.



ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.



أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 4332.03 جنيه للجرام للعرض و 4303.26 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

صعود جماعي

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" بنحو 0.9% عند مستوى 30633 نقطة بحلول الساعة 12 ظهرا الخميس. وصعد المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بنحو 1.3%.

وتصدر سهم مجموعة طلعت مصطفى قيم التداول الساعة 12 ظهرا وارتفع بنحو 1.4%، يليه سهم البنك التجاري الدولي بنسبة صعود 1.2% وفي المرتبة الثالثة سهم القلعة للاستثمارات مرتفعا بأكثر من 3%.

وقفز سهم مصر للأسمنت قنا بأكثر من 10.2% وجاء بالمرتبة الرابعة من حيث قيم التداول.

السندات

ارتفع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 5.383% الأربعاء من 5.243% الثلاثاء.

بينما انخفض العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 10.918% من 10.951% الثلاثاء.

خام برنت

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت إلى 72.55 دولار للبرميل الأربعاء من 71.12 دولار للبرميل الثلاثاء.

إغلاقات الأربعاء

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