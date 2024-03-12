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افتتحت مؤشرات البورصة المصرية على تراجع جماعي في افتتاحية جلسة منتصف الأسبوع.

وهبط المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" (EGX30) في بداية تعاملات الثلاثاء بأكثر من 1.8% بحلول الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت القاهرة، مدفوعا بتراجع سهم البنك التجاري الدولي – الأثقل وزنا بالمؤشر – بأكثر من 3.4% متصدرا قيم التداول.

وتراجع المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بنسبة أقل بلغت حوالي 0.46% بنفس التوقيت.

التعويم وتداعياته

رفع البنك التجاري الدولي -أكبر بنك خاص في مصر- الحدود الشهرية للمشتريات الدولية داخل وخارج مصر لبطاقات الائتمان التي يصدرها لعملائه، للمرة الثانية خلال أسبوع.

وبعد مرور أسبوع على تعويم الجنيه، لا يزال سعر الدولار في السوق الموازية يتحرك في نطاق قريب من السعر الرسمي للعملة المحلية في البنوك.

وبحلول الساعة التاسعة ونصف صباح الثلاثاء بتوقيت القاهرة، تراوح سعر الدولار في السوق الموازية بين 49 و50 جنيه للدولار الواحد في المتوسط، بحسب متداولين وتطبيقات على الهاتف.

ويتداول الدولار في السوق الرسمي ما بين 49 و49.2 جنيه، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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