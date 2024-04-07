تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

الدولار

بحلول الساعة 2:15 ظهر الأحد بتوقيت القاهرة، تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية بمصر بين 46.5 و 47.33 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وبلغ سعر السوق الرسمية نحو 47.5 و 47.6 جنيه، بحسب آخر تحديث للبنك المركزي المصري عبر موقعه الأحد.

البورصة

تراجع المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" (EGX30) لدى إغلاق يوم الأحد - أولى جلسات الأسبوع- بنسبة 1.24% إلى مستوى 28,151.66 نقطة.

وأغلق المؤشر السبعيني عند 6484.28 نقطة بارتفاع طفيف مقارنة بإغلاق الخميس.

وجاء تراجع المؤشر الرئيسي بقيادة سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة. وهبط السهم الأحد 6.62%. كما تراجع سهم البنك التجاري الدولي – صاحب الوزن الأكبر بالمؤشر الرئيسي – بنسبة 1.54% بإغلاق اليوم.

وجاء في صدارة قيم تداولات اليوم سهم مصر للألومنيوم مرتفعا 17.3% ليغلق عند 109.09 جنيه. وفي المرتبة الثانية من حيث قيم التداول جاء سهم بلتون القابضة منخفضا 2.54%.

وتصدر قطاع الموارد الأساسية التداولات مستحوذا على 29.7% من قيم تداولات الأحد، تلاه قطاع العقارات مستحوذا على 18.38% من قيم التداول.

وارتفع قطاع الموارد الأساسية اليوم بنسبة 3.84%، بينما تراجع قطاع العقارات 3.83%.

وسجلت تعاملات المصريين اليوم صافي شراء بقيمة 82.5 مليون جنيه مدفوعة بشراء الأفراد. بينما سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي بيع بقيمة 74.4 مليون جنيه و 8.1 مليون جنيه على التوالي، بقيادة المؤسسات والأفراد.

أجور القطاع الخاص

أعلن المجلس القومي للأجور في مصر، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بنحو 70% لتصل إلى 6000 جنيه ( 126.7 دولار) من 3500 جنيه، على أن تطبق الزيادة بداية من مايو المقبل.

لقراءة تقرير مفصل عن مشروع المثلث الذهبي بمصر:

تقرير خاص: المثلث الذهبي في مصر بين الواقع، الفرص والتحديات

لمعرفة اغلاقات السوق على أساس أسبوعي+ أهم الأخبار استمع للبودكاست التالي:

زاوية بودكاست: بعد الانتخابات .. هل يتغير الاقتصاد؟

العائد على السندات

بالنسبة للعائد على السندات المصرية المقومة بالدولار المستحقة في يونيو 2025 فقد ارتفع إلى 7.222% الجمعة من 6.991 % الخميس.

كما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 10.984% الجمعة من 10.872% الخميس.

اغلاقات الخميس والجمعة

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