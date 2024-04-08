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الدولار

تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية بمصر بين 46.8 و 47.55 جنيه، صباح الاثنين، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف، بزيادة طفيفة عن أسعار الأحد.

وسجل سعر الدولار في السوق الرسمية نحو 47.7 جنيه، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

التضخم

تباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال مارس إلى 33.3% من 35.7% في فبراير، وفق بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري يوم الاثنين.

جاء تباطؤ التضخم مدفوعا بتراجع وتيرة زيادة أسعار مجموعة الطعام والمشروبات في مارس إلى 45% على أساس سنوي، مقارنة بارتفاع نسبته 50.9% في فبراير.

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بافتتاحية جلسة الاثنين

ارتفع المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" (EGX30) بنسبة 1.2% عند 28,490 نقطة بحلول الساعة 10:45 صباحا بتوقيت القاهرة. كما ارتفع المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بنسبة طفيفة بلغت 0.18%.

وقاد سهم البنك التجاري الدولي ارتفاعات المؤشر الرئيسي صباح الاثنين.

وارتفع السهم 1.88% الساعة 10:45 صباحا بتوقيت القاهرة كثاني أعلى قيم تداولات بعد سهم مصر للالومنيوم الذي تراجع 1% بنفس التوقيت.

العائد على السندات

بالنسبة للعائد على السندات المصرية المقومة بالدولار المستحقة في يونيو 2025 فقد ارتفع إلى 7.222% الجمعة من 6.991 % الخميس.

كما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 10.984% الجمعة من 10.872% الخميس.

اغلاقات الجمعة والأحد

(حسب السوق)

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