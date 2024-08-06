تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بتحركات السوق والأسهم

الدولار

لا يزال سعر الدولار في السوق الموازية صباح الثلاثاء يتداول فوق 50 جنيه، فيما يتداول تحتها السعر الرسمي.

ووفق متداولين وتطبيقات على الهاتف، تراوح السعر في السوق الموازية صباحا بين 50.52 و50.80 جنيه، مقابل ما بين 50.35 و50.90 جنيه للدولار أمس.

فيما بلغ سعره الرسمي بين نحو 49.19 و 49.33 جنيه للدولار وفق آخر تحديث لبيانات البنك المركزي المصري.

وارتفعت العقود الآجلة للجنيه أجل 12 شهر إلى 57.74 جنيه للدولار بإغلاق الاثنين وهو أعلى مستوى منذ 23 فبراير 2024.

كما ارتفع تسعير الدولار وفق شهادات الإيداع الدولية "GDR" لسهم التجاري الدولي إلى 54.23 بإغلاق الاثنين وهو أعلى مستوى منذ 7 مارس 2024.

ويتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة خلال الأيام الماضية في ظل انهيارات الأسهم ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وحصلت الحكومة المصرية، الأسبوع الماضي، على دفعة بقيمة 820 مليون دولار من قرض صندوق النقد الدولي، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الثالثة لبرنامج مصر البالغ قيمته 8 مليار دولار الذي أكد على ضرورة الحفاظ على سعر صرف مرن.

البورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي ايجي اكس 30 بنحو 1% عند مستوى 28127.66 نقطة بحلول الساعة 11:45 صباح الثلاثاء بتوقيت القاهرة. وصعد المؤشر السبعيني - متساوي الأوزان - بنسبة بلغت نحو 1.6%.

وتصدر سهم المناجم والمحاجر قيم التداول بحلول الساعة 11:45 صباحا مرتفعا بنحو 5.6%.

وجاء في المرتبة الثانية من حيث قيم التداول سهم البنك التجاري الدولي بنسبة ارتفاع بلغت 0.38%، يليه من حيث قيم التداول سهم الدولية للتأجير التمويلي - انكوليس بنسبة ارتفاع 2.46%، سهم بالم هيلز وسهم حديد عز بنسبة ارتفاع بلغت نحو 1.5% لكل منهما.

كانت البورصة المصرية، بين الأسواق العربية المتراجعة بتعاملات الأحد والاثنين، مع انخفاض الأسهم العالمية ومخاوف الركود الأمريكي والتوترات الجيوسياسية.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسية السعودية "تاسي" بنسبة 1.77%، ومؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية (FADGI) بنسبة 1.7%، ومؤشر سوق دبي العام DFMGI بنسبة 2.3%، عند الساعة 10.30 صباحا بتوقيت القاهرة.

ولم يحسم المحللون توقعاتهم بشأن الأسواق العربية لهذا الأسبوع، فيما تشير تعاملات الثلاثاء إلى هدوء في حركة الهبوط وتحول للمنطقة الخضراء.

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب في مصر بشكل طفيف بتعاملات الثلاثاء الصباحية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 3817 جنيه للجرام، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3340 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 3869.63 جنيه للجرام في العرض، و 3795.89 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

السندات

ارتفع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.854% الاثنين من 7.601% الجمعة.

كما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 بشكل كبير إلى 12.092% الاثنين 11.762% الجمعة.

هذا وتخطت تكلفة التأمين على الديون المصرية - أجل 5 سنوات - مستوى 776 نقطة وهي أعلى نقطة منذ 23 فبراير الماضي.

وانخفض سعر خام برنت بإغلاق الاثنين إلى 76.3 دولار وهو أقل مستوى منذ مطلع يناير 2024.

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إغلاقات الاثنين

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