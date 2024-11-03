تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بأداء مؤشرات البورصة

غورغييفا في القاهرة

وصلت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إلى القاهرة في إطار زيارتها لمراجعة الوضع الاقتصادي في البلاد، بعد أن طلبت الحكومة مراجعة توقيتات وإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مع الصندوق.

كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قال في تصريحات سابقة إن هدف الحكومة هي آليات المراجعة و"نتناقش مع البعثة فيما يتوافق مع المصلحة المصرية، وخاصة فيما يخص هدف النمو الاقتصادي، بجانب تقليل الآثار الاجتماعية على المواطن المصري في هذا الشأن".

تأتي الزيارة قبيل المراجعة الرابعة المرتقبة لبرنامج مصر الممتد بقيمة 8 مليار دولار، والتي تم تأجيلها لتزامن موعدها السابق مع الاجتماعات السنوية للصندوق.

ومن المقرر أن يعقد مدبولي وغورغييفا مؤتمر صحفي، الأحد وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

تصنيف أعلى من فيتش

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التصنيف طويل الأجل للمصدر بالعملة الأجنبية (IDR) لمصر من "-B" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في بيان إن ما ساهم في رفع التصنيف، انخفاض المخاطر الخارجية وتعديل السياسات، بعد أن عزز الاستثمار الأجنبي المباشر في رأس الحكمة من المالية الخارجية.

وأشار البيان إلى تعافي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر، وأضاف "نحن على ثقة أكبر إلى حد ما في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة سوف تثبت أنها أكثر ديمومة من الماضي".

مؤشرات مالية

انخفض عجز الموازنة في الربع الأول من العام المالي الجاري (يوليو - سبتمبر 2024) إلى 2.12% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 3.26% من الناتج المحلي الإجمالي للفترة المقارنة على أساس سنوي.

ووفق التقرير الشهري لوزارة المالية، والمنشور عبر موقعها، جاء انخفاض العجز نتيجة ارتفاع الإيرادات وضبط الإنفاق.

وقد ارتفعت الإيرادات الفصلية بنحو 40.3% على أساس سنوي، إلى 470 مليار جنيه، ساهمت الإيرادات الضريبية بنحو 87.9% من إجمالي الإيرادات.

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار بالسوق الرسمية خلال تعاملات الأحد الصباحية، بين 48.89 و 49.03 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات موقع البنك المركزي.

أما في السوق الموازية فتراوح الدولار بين 49 و 49.67 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

كان الجنيه قد تعرض لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" يوم 5 أغسطس وحينها وصل الدولار لمستوى 49 جنيه.

أسعار الذهب

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 4303 جنيه للجرام، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3765 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب، صباح الأحد.



ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.



ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.



أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 4362.58 جنيه للجرام للعرض و4327.88 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

البورصة

استهلت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع على ارتفاع جماعي لمؤشراتها.

وصعد المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" بنحو 0.9% عند مستوى 30.9 نقطة الساعة 11:55 صباحا الأحد بتوقيت القاهرة.

وقفز المؤشر السبعيني - متساوي الأوزان - بأكثر من 1.4%.

وتصدر قيم التداول الصباحية سهم القلعة للاستثمارات مرتفعا بنحو 2.9%، تلاه سهم عتاقة مرتفعا بنحو 2.5%.

وكان سهم ام ام جروب الأبرز صعودا حيث قفز بنحو 6.8% وجاء بالمرتبة الثالثة من حيث قيم التداول الساعة 11:55 صباحا.

السندات

ارتفع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 5.784% الجمعة من 5.610% الخميس.

كما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.127% الجمعة من 10.999% الخميس.

خام برنت

انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قليلاً إلى 73.10 دولار للبرميل بإغلاق الجمعة من 73.16 دولار للبرميل الخميس.

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