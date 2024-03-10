تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

تسارع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال فبراير 2024 إلى 35.7% من 29.8% في يناير الماضي، وفق بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري يوم الأحد.

جاء ارتفاع التضخم السنوي في فبراير مدفوعا بزيادة أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 50.9% على أساس سنوي.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم في المدن المصرية بنسبة 11.4% في فبراير الماضي.

الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل طفيف في السوق الموازية صباح يوم الأحد، ليتراوح بين 49.80 و50 جنيه للدولار الواحد في المتوسط، من ما بين 49.6 و50.93 جنيه للدولار مساء يوم السبت، وذلك بحلول الساعة 9 صباحا بتوقيت القاهرة، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

يأتي هذا فيما يستقر سعر الصرف الرسمي للدولار عند نحو 49.5 جنيه للدولار بعدما سمحت مصر الأسبوع الماضي بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمي من مستوى 30.9 جنيه الذي استمر لشهور.

البورصة

افتتحت مؤشرات البورصة تعاملات صباح يوم الأحد بأول جلسات الأسبوع على صعود جماعي. وقفز المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" (EGX30) بحلول الساعة 10:30 بتوقيت القاهرة بأكثر من 3.6% فوق 32470 نقطة وهو أعلى مستوي تاريخي للمؤشر خلال جلسة.

وجاء صعود المؤشر الرئيسي بقيادة سهم البنك التجاري الدولي -الأثقل وزنا بالمؤشر- والذي ارتفع بحلول الوقت نفسه بأكثر من 3%.

وتصدر سهم مجموعة "إي إف جي" المالية قيم التداولات صباح الأحد، وارتفع بأكثر من 7% حتى الساعة 10:30 صباحا.

وكان سهم شركة "فوري" للمدفوعات الإلكترونية الأعلى من حيث نسبة الارتفاع حتى الساعة 10:30 صباحا خلال جلسة الأحد، بارتفاع بأكثر من 14.7%.

وارتفع المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بحلول الساعة 10:30 صباحا بتوقيت القاهرة بأكثر من 1.6%.

السيسي يتحدث عن قرار التعويم

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، إن اتخاذ قرار التعويم لم يكن ممكن من دون توافر سيولة دولارية لازمة لإدارة سوق العملة، مقدرا قيمة التدفقات لمصر من المشروعات والاتفاقات الأخيرة ما بين 45 و50 مليار دولار.

وأضاف السيسي أنه كان ضد التعويم قبل عدة شهور "لأن كان تقديرنا ساعتها الاقتصادي إن إحنا منقدرش نعمل ده من غير ما يكون عندنا رقم معتبر من الأموال اللي نقدر ننظم بيها السوق ده.. النهاردة لما يكون معايا أقدر أقول رقم تقريبي 45، 50 (مليار دولار) بين الرقم بتاع مشروع رأس الحكمة وبين الاتفاق مع الصندوق 8، 9 (مليار دولار) والاتحاد الأوروبي وأيضا أي أمور أخرى".

موديز

عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، يوم الخميس، نظرتها المستقبلية لمصر من "سلبية" إلى "إيجابية" مع تأكيد تصنيفها الائتماني عند "CAA1".

وكانت الوكالة عدلت في يناير الماضي نظرتها المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية"، في ظل نقص حاد للسيولة الدولارية تعاني منه مصر.

وقالت موديز، في بيان الخميس، إن تعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية يعكس الدعم الكبير المعلن مؤخرا والخطوات الملحوظة التي تم اتخاذها في الأسبوع الماضي في ما يتعلق بالسياسة النقدية والتي ستدعم، إذا استمرت، إعادة توازن الاقتصاد الكلي.

أهم مؤشرات وبيانات السوق

* البيانات الواردة بالجدول وفق آخر تحديثات حتى الساعة العاشرة مساءً يوم السبت بتوقيت القاهرة.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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