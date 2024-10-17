تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بعرض استحواذ على شركة تابعة لراية القابضة

ترقب لقرار المركزي بشأن الفائدة

ينتظر قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الخميس، لتحديد أسعار الفائدة وسط توقعات بالتثبيت.

كان المركزي، قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% للإيداع والإقراض على التوالي، في سبتمبر الماضي للمرة الثالثة على التوالي بعد أن رفعها في فبراير ومارس.

ورفع المركزي أسعار الفائدة بنحو 8% هذا العام، تضمنت رفع بنسبة 6% في اجتماع استثنائي مارس 2024 تزامنا مع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتوسعة قرض مصر إلى 8 مليار دولار.

وقد خفض البنك التجاري الدولي CIB – أكبر بنك قطاع خاص في مصر- أسعار الفائدة على 3 شهادات ادخار بعائد ثابت لمدة 3 سنوات بنحو 2%، حسب وسائل إعلام محلية الأربعاء.

المصرف المتحد

تلقت البورصة المصرية، طلب قيد أسهم المصرف المتحد - التابع للبنك المركزي المصري والمقرر طرحه في البورصة مطلع العام المقبل - بجدول قيد الأوراق المالية المصرية بالسوق الرئيسية.

ووفق بيان للبورصة، فإنه جاري استكمال المستندات لعرضها على لجنة القيد، وتبلغ قيمة رأس المال المصدر والمراد قيده للبنك 5.5 مليار جنيه بعدد أسهم 1.1 مليار سهم بقيمة اسمية 5 جنيه للسهم.

أخبار شركات

- أعلنت شركة فوري للمدفوعات، في بيان الخميس، إطلاق منتج للتأمين الطبي "صحتك فوري" من خلال شركة فوري للوساطة التأمينية، التابعة لها، يتضمن تغطية شاملة للعمليات الطبية في جميع مستشفيات مصر حتى 25 ألف جنيه، ويقدم خدمات معامل ومراكز أشعة، وخدمات العيادات الخارجية في 30 مستشفى.

- قالت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إنها تلقت عرض شراء ملزم للاستحواذ على حصة تصل إلى 49% من شركتها التابعة راية فودز في صفقة استثمارية بإجمالي 40 مليون دولار، وفق بيان مرسل للبورصة الخميس.

وتساهم راية فودز بـ 5% من الإيرادات السنوية لراية القابضة، ويبلغ رأس مال راية فودز 340 مليون جنيه، وستقوم راية القابضة بدراسة العرض في مجلس الإدارة وتعيين مستشار مالي مستقل.

رئيس جديد للمخابرات العامة، ووزير خارجية إيران في القاهرة

أصدر رئيس الجمهورية الأربعاء، قرار بتعيين اللواء عباس كامل مستشارا لرئيس الجمهورية، منسقا عاما للأجهزة الأمنية والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية، فيما أدى حسن محمود رشاد اليمين القانونية، رئيسا للمخابرات العامة خلفا لـ كامل.

تأتي التغييرات في ظل تصعيدات وتوترات جيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وخاصة الحدود المصرية مع جيرانها، مع انتقال الحرب الإسرائيلية في غزة إلى لبنان ومخاوف من حرب مباشرة مع إيران، وترقب للأوضاع في السودان الذي يشهد صراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ عام ونصف تقريبا.

وينتظر زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى مصر الخميس، ضمن الجهود المصرية المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة. وتأتي الزيارة بعد أيام من زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للقاهرة ولقائه بالرئيس السيسي.

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار بالسوق الرسمية صباح الخميس بين 48.54 و 48.68 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات البنك المركزي المصري.

أما في السوق الموازية فتراوح الدولار بين 48.56 و 48.80 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتماسك مجددا.

أسعار الذهب

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 4131 جنيه للجرام، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3615 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب، صباح الخميس.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 4174 جنيه للجرام للعرض و4144.55 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

البورصة

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خلال جلسة نهاية الأسبوع بنحو 0.4% عند مستوى 30.4 ألف نقطة بحلول الساعة 11:50 صباح الخميس بتوقيت القاهرة بينما صعد المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بنحو 0.7%.

وتصدرت أسهم قطاع الأغذية قيم التداول الساعة 11:50 صباحا. وجاء سهم ايديتا بالمقدمة مرتفعا بنحو 2%، يليه سهم عبور لاند والذي قفز بأكثر من 12.2%. بينما جاء سهم جهينة بالمرتبة الثالثة متراجعا بأكثر من 2.5%.

السندات

تراجع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 5.697% الأربعاء من 5.707% الثلاثاء.

كما انخفض العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 10.689% الأربعاء من 10.735% الثلاثاء.

خام برنت

تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قليلاً إلى 74.22 دولار للبرميل الأربعاء من 74.25 دولار للبرميل الثلاثاء.

إغلاقات الأربعاء

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