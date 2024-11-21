تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بتفاصيل إغلاق الأسواق يوم الأربعاء في جدول الإغلاقات

صندوق النقد الدولي

قال صندوق النقد الدولي في بيان، إن المناقشات مع الحكومة المصرية ستستمر على مدى الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج مصر البالغ 8 مليار دولار.

وعقدت بعثة الصندوق مناقشات مع السلطات خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر في القاهرة، وقالت البعثة إنه تم إحراز "تقدم كبير في المناقشات السياسية نحو استكمال المراجعة الرابعة".



وأشارت البعثة إلى أن توحيد سعر الصرف أدى إلى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وتخفيف الواردات، مع تأكيد المركزي التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية. كما اتفق الطرفان على أهمية تعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

أسعار الفائدة

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس، لتحديد أسعار الفائدة في مصر، مع توقعات بالتثبيت.

كانت اللجنة قد قررت الإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماعها السابق عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

ورفع المركزي أسعار الفائدة هذا العام بنحو 8% بواقع 2% في فبراير و6% في مارس الماضي.

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار في السوق الرسمية صباح الخميس بين 49.67 و 49.81 جنيه وفق آخر تحديث لموقع البنك المركزي.

وتراوح في السوق الموازية بين 50.30 و 51.56 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وشهد الدولار في البنوك ارتفاع خلال الأسبوع الماضي، وتبعها السوق الموازية، تزامنا مع بدء المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر هذا الشهر.

كان الجنيه قد تعرض لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" يوم 5 أغسطس وحينها وصل الدولار لمستوى 49 جنيه.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال تعاملات الخميس الصباحية، وزاد سعر الجرام 40 جنيه لعيار 21 مقارنة بأسعار مساء الثلاثاء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 4269 جنيه للجرام، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3735 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.



ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.



ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 4310.02 جنيه للجرام للعرض و4253.27 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

اكتتاب المصرف المتحد

يستمر اكتتاب المؤسسات في الطرح العام الأولي للمصرف المتحد التابع للبنك المركزي المصري لليوم الثاني الخميس، وسط تقارير بتغطية الكمية المطلوبة خلال اليوم الأول للاكتتاب.

ويستمر اكتتاب المؤسسات خلال المدة بين 20- 25 نوفمبر الجاري، على نحو 313.5 مليون سهم، تمثل 95% من أسهم الطرح. ويطرح المصرف 30% من أسهمه في البورصة.

وسيبدأ اكتتاب الأفراد في الـ 5% المتبقية من الطرح 27 نوفمبر، ويستمر حتى 3 ديسمبر المقبل.

إغلاقات الأربعاء

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