تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بإغلاق البورصة، لينك زاوية بودكاست، أسعار الذهب والدولار

زاوية بودكاست

تقدم زاوية عربي، في بودكاست أسبوعي، تحليل سريع لأهم أخبار الأسبوع الماضي وتوقعات الأسبوع الحالي في عدة دقائق فقط ويقدمه عمرو حسين الألفي، محلل مالي معتمد. والبودكاست أيضا يستعرض أهم أخبار مصر الاقتصادية.

حلقة هذا الأسبوع هنا زاوية بودكاست: شهية طروحات، وقرارات بنوك مركزية في الطريق

الدولار

تراوح سعر الدولار في السوق الموازية بحلول الثالثة عصرا الاثنين بين 49 و49.33 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أما سعر الدولار في السوق الرسمية فتراوح بين 48.26 و 48.40 جنيه، وفق آخر تحديثات لبيانات البنك المركزي المصري.

صندوق النقد الدولي

تترقب مصر الاثنين، المراجعة الثالثة لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي، بعد أن تم تأجيلها من بداية الشهر، وذلك بعد أيام قليلة من قرار الحكومة رفع أسعار الوقود بنسب بين 10 و15%. ومن المقرر أن تسهل المراجعة الثالثة لمصر الحصول على 820 مليون دولار كدفعة جديدة من القرض.

وكانت مصر توصلت لاتفاق مع صندوق النقد لزيادة القرض من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار مارس الماضي، تلاه الإعلان عن اتفاقات وتعهدات تمويل دولية لمصر بمليارات الدولارات من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الذي يعاني من نقص في العملة الصعبة وتداعيات التوترات في المنطقة والملاحة في البحر الأحمر.

وفي بيان لوزارة المالية هذا الأسبوع، قال وزير المالية أحمد كوجك "نتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو الحالي، ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح".

والتقى كوجك، مع كريستالينا غورغيفا مدير عام صندوق النقد الدولي على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل.

ارتفاع الذهب

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - بحلول التعاملات المسائية الاثنين، بنحو 11 جنيه، إلى 3737 جنيه للجرام، فيما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - إلى نحو 3270 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام بإغلاق الاثنين، نحو 3740.74 جنيه للجرام في العرض، و 3701 جنيه للجرام للطلب.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بإغلاق الاثنين

أنهى المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" جلسة تداول الاثنين تحت مستوى 29 ألف نقطة متراجعا 0.64% ليغلق عند 28851.23 نقطة بعد أن شهد ارتفاعا بالتعاملات الصباحية.

بينما أغلق المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بنسبة ارتفاع طفيفة بلغت 0.12%، وانخفض مؤشر شريعة بنسبة 0.27%.

وتصدر سهم بلتون القابضة قيم التداول اليوم متراجعا 1.57%، يليه من حيث قيم التداول سهم البنك التجاري الدولي – الأكبر وزنا بالمؤشر الرئيسي – بدون تغير مقارنة بإغلاق الأمس.

وكان سهم طلعت مصطفى القابضة الأبرز تراجعا بالبورصة اليوم، إذ انخفض بنسبة 2.63% وجاء بالمرتبة الثالثة من حيث قيم التداول. وجاء سهم إي اف جي القابضة بالمرتبة الرابعة من حيث قيم التداول وبنسبة ارتفاع 0.33%.

وكان سهم أبو قير للأسمدة الأبرز ارتفاعا اليوم، حيث ارتفع بنسبة 1.02% وجاء بالمرتبة الخامسة من حيث قيم التداول.



طرح آليات تنفيذ الطروحات للحوار

أعلنت البورصة المصرية، طرح موضوع: "إجراءات وآليات تنفيذ الطروحات العامة والخاصة بالبورصة" للحوار المجتمعي، من خلال "منصة حوار البورصة".

وقال رئيس البورصة أحمد الشيخ في بيان الاثنين "نظرا للزخم الحالي للطروحات العامة والخاصة، وحيث أنه من المتوقع ازدياد هذا الزخم في الفترة القادمة، فإن إدارة البورصة المصرية ترغب في استطلاع رأي كافة أطراف وعناصر السوق فيما يتعلق بإجراءات وآليات تنفيذ الطروحات العامة والخاصة بالبورصة المصرية".

شركات

ارتفع صافي ربح شركة اكت فاينانشال – المتوقع بدء تداول أسهمها في البورصة هذا الأسبوع – بنحو 79% خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى 109.4 مليون جنيه مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية مقابل نحو 61 مليون جنيه خلال النصف المقارن، وفق بيانات مرسلة للبورصة الاثنين.

وارتفعت الإيرادات خلال النصف الأول من العام لتسجل 261.2 مليون جنيه مقابل 127.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.

وأطلقت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، مشروع Esse Residence في سراي القاهرة الجديدة بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 95 فدان وباستثمارات 10 مليار جنيه، ومبيعات مستهدفة 18.2 مليار جنيه.

وقالت الشركة في بيان للبورصة الاثنين، إن المشروع الجديد يأتي تماشيا مع استراتيجيتها التوسعية.

السندات

انخفض العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.480% الجمعة من 7.536% الخميس.

كما انخفض العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.499% الجمعة من 11.570% الخميس.

ضوابط

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار بتنظيم عملية قيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، والذي يلزم تلك الشركات بتقديم طلب قيد أسهمها بالبورصة خلال شهر من حصولها على الترخيص وإلا اعتبر ترخيصها كأن لم يكن.

واشترط القرار على الشركات ذات غرض الاستحواذ - لقيد أسهم الشركة قيد مؤقت بالبورصة - ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه.

وتلتزم الشركة بزيادة رأس مالها نقدا إلى 100 مليون جنيه خلال 3 أشهر من تاريخ القيد.

ووفق القرار، يكون على الشركة تنفيذ عملية الاستحواذ خلال سنتين من تاريخ القيد بالبورصة، ويكون الاستحواذ على الشركة أو الشركات المستهدفة بنسبة (100%) أو نسبة سيطرة أو أغلبية مطلقة في رأس المال أو حقوق التصويت.

وألزم القرار الشركة في حال لم تنفذ الاستحواذ خلال سنتين، أن تخفض رأس مالها بهذه الأسهم أو تعيد طرح هذه الأسهم على مستثمرين مؤهلين آخرين.

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