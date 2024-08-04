تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بافتتاح البورصة

الدولار

تراوح سعر الدولار في السوق الرسمية صباح الأحد بين 48.62 و 48.76 جنيه وفق آخر تحديث لبيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراوح في السوق الموازية بين 48.95 و 49.15 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وارتفعت العقود الآجلة للجنيه أجل 12 شهر إلى 56.25 جنيه للدولار الجمعة وهو أعلى مستوى منذ 13 مارس 2024.

وتسلمت الحكومة المصرية، الخميس دفعة بقيمة 820 مليون دولار من قرض صندوق النقد الدولي، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الثالثة لبرنامج مصر البالغ قيمته 8 مليار دولار.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يوم الخميس، في بيان حكومي إن "موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والتي مهدت لتسلم مصر اليوم الشريحة الثالثة من البرنامج بقيمة 820 مليون دولار، تمثل شهادة ثقة فى برنامج الحكومة المصرية".

أسعار الذهب

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 3789 جنيه للجرام، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3315 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب صباح الأحد.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 3795.13 جنيه للجرام في العرض، و3758.3 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

تراجع عجز الميزان التجاري في مايو

تراجع عجز الميزان التجاري لمصر، خلال شهر مايو الماضي بنسبة 10.3%، ليسجل 3.57 مليار دولار مقابل 3.98 مليار دولار في مايو 2023، وفق بيانات النشرة الشهرية للتجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء.

ساهم ارتفاع الصادرات هامشيا وتراجع الواردات في تراجع قيمة العجز، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 0.5% وانخفضت الواردات بنسبة 5%.

وبلغت قيمة الصادرات في مايو الماضي 3.81 مليار دولار، مع ارتفاع صادرات الفواكه الطازجة بنسبة 17.4% والملابس الجاهزة 5.5%، بينما تراجعت صادرات البترول الخام بنسبة 4.3% ومنتجات البترول بنسبة 17.4% والأسمدة بنسبة 5.2%.

أما الواردات فبلغت 7.38 مليار دولار خلال مايو الماضي مقابل 7.77 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي، رغم ارتفاع واردات منتجات البترول بنسبة 86.1% ، والقمح بنسبـة 153.6%، وغاز طبيعي بنسبة 39.2 % وسيارات ركوب بنسبة 15.2%.

منطقة صناعية

تعتزم الحكومة إقامة المنطقة الصناعية مرغم 3 - بالقرب من المنطقة الصناعية مرغم 2 بالإسكندرية - وفق ما نقله بيان حكومي الخميس عن كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.

ومن المقترح أن تضم المنطقة الصناعية أنشطة الصناعات الكيماوية والبلاستيكية والصناعات الهندسية المُكملة للصناعات الكيماوية، ولم يذكر البيان التكلفة الاستثمارية المقدرة للمشروع.

اللون الأحمر يسيطر على مؤشرات البورصة

تراجع المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" بأكثر من 2.3% الساعة 11:30 صباح الأحد بتوقيت القاهرة عند مستوى 28682.36 نقطة. وكان المؤشر هبط خلال الدقائق الأولى من افتتاحية جلسة اليوم بأكثر من 3.7%.

وتراجع المؤشر السبعيني - متساوي الأوزان - بأكثر من 2.71% بحلول الساعة 11:30 صباحا بتوقيت القاهرة.

وتصدر سهم البنك التجاري الدولي قيم التداول صباح اليوم متراجعا 0.9% الساعة 11:30 صباحا، يليه من حيث قيم التداول سهم المناجم والمحاجر متراجعا بنحو 2.2%، وسهم بلتون القابضة والذي هبط بأكثر من 3.5% بنفس التوقيت.

وأعلنت شركة بالم هيلز العقارية، في بيان يوم الاحد، تأسيس شركة بالسعودية، دون مزيد من التفاصيل.



السندات

ارتفع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.601% الجمعة من 7.449% الخميس.

كما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.762% الجمعة من 11.600% الخميس.

هذا وتخطت تكلفة التأمين على الديون المصرية - أجل 5 سنوات - مستوى 700 نقطة لأول مرة منذ منتصف أبريل الماضي.

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