تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

الدولار

تراجع الدولار بشكل طفيف مقابل الجنيه بالسوق الموازية في مصر خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي إلى ما يقارب 48.1 جنيه للدولار مساء يوم السبت من نحو 48.2 جنيه للدولار يوم الجمعة، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أما سعر الصرف في السوق الرسمية فكان قد سجل بنهاية تعاملات الخميس ما بين نحو 47.35 و 47.45 جنيه، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

موافقة مجلس صندوق النقد

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على زيادة قيمة القرض المقدم لمصر، بنحو 5 مليار دولار ليصبح 8 مليار دولار بدلا من 3 مليار دولار، وفقا لبيان يوم الجمعة.

وقال الصندوق إن مجلس إدارته أكمل المراجعة الأولى والثانية للترتيب الموسع في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، مما يسمح للسلطات المصرية بسحب ما يعادل حوالي 820 مليون دولار (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) على الفور.

البورصة

عمقت مؤشرات البورصة المصرية خسائرها لدى إغلاق تعاملات الخميس - آخر جلسات الأسبوع - لينهي المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" (EGX30) التداول في المنطقة الحمراء بتراجع نحو 2.36% إلى مستوى 27,559 نقطة.

ولدى الإغلاق، انخفض أيضا المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بنسبة 1.8% عند مستوى 6,399 نقطة.

وتراجع سعر سهم البنك التجاري الدولي CIB - وهو صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي - بنحو 1.9%، وانخفض سعر سهم شركة أوراسكوم للتنمية مصر بأكثر من 6%.

السندات

ارتفع العائد على السندات طويل الأجل المستحقة في مايو 2050 إلى 10.950% الجمعة من 10.944% يوم الخميس.

فيما ظل العائد على السندات الأقصر أجلا المستحقة في يونيو 2025 مستقرا يوم الجمعة عند نفس مستوى الخميس البالغ 7.065%.

إغلاقات نهاية الأسبوع

#تحليلسريع

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا