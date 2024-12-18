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*تم إضافة تحديثات أسعار الدولار، أداء البورصة

تراجع أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب مجددا في السوق المحلية الأربعاء، وبحلول الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة، انخفض سعر الجرام بنحو 10 جنيه مقارنة بمنتصف التعاملات.

وإجمالا تراجع سعر الليكون إجمالي التراجع نحو 15 جنيه أو بنحو 0.4% مقارنة بمساء الثلاثاء.

وسجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 3780 جنيه للجرام، فيما سجل سعر الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك 4320 جنيه، حسب بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وتشهد أسعار المعدن الأصفر تحركات طفيفة في مصر هذا الأسبوع بعد أن قفزت الأسبوع الماضي تزامنا مع ارتفاع الدولار.

الدولار

سجل سعر الدولار تحرك طفيف الأربعاء، وبحلول الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة، تخطى سعر الشراء 50.80 جنيه وسعر البيع 50.90 جنيه، وفق بيانات بنوك محلية.

وتزداد حركة تذبذب الدولار في البنوك هذا الأسبوع، بعد أن ارتفع الأسبوع الماضي فوق مستوى الـ 50 جنيه الذي تخطاه يوم 5 ديسمبر مسجلا حينها مستوى قياسي منذ تعويم مارس الماضي.



أما سعر الدولار في السوق السوداء فبلغ 51.50 جنيه للشراء و 52.4 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وأغلقت البورصة المصرية على تراجع المؤشر الرئيسي "اي جي اكس 30" بنسبة 0.32% عند مستوى 30.5 ألف نقطة.

مزايدة للبحث عن رمال الزجاج

دعت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، شركات التعدين المحلية والعالمية، لمزايدة للبحث عن الرمال الكاولينية ورمال الزجاج والمعادن المصاحبة لها في مصر، بداية من الأربعاء وحتى 13 فبراير المقبل، حسب بيان لوزارة البترول.

تسعى مصر لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% بدلا من أقل من 1% حاليا.

إغلاقات الثلاثاء

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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