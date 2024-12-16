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أسعار الدولار والذهب

تداول سعر الدولار بالبنوك خلال تعاملات الاثنين، حول مستوى 50.76 جنيه للشراء و50.86 جنيه للبيع بحلول 2:30 عصرا، حسب بيانات بنوك محلية.

كان الدولار قد ارتفع إلى مستوى 50.80 للشراء و50.90 للبيع في وقت سابق من اليوم.

وقد تخطى الدولار مستوى الـ 50 جنيه الخميس 5 ديسمبر - وهو مستوى قياسي منذ تعويم مارس - وواصل ارتفاعاته خلال الأسبوع الماضي.

أما سعر الدولار في السوق السوداء فبلغ 51.50 جنيه للشراء و 52.40 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

فيما عوضت أسعار الذهب خسائرها الصباحية، بعد أن زاد سعر الجرام بنحو 5 جنيه بحلول الساعة 2:30 ظهرا.

وسجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 3820 جنيه للجرام، فيما سجل سعر الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك 4366 جنيه للجرام، حسب بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "اي جي اكس 30" طفيفا بنسبة 0.08% قرب مستوى 30.8 ألف نقطة.

أركيوس للطاقة تبدأ أعمالها من مصر

ستبدأ شركة أركيوس للطاقة Arcius Energy - وهي مشروع مشترك بين شركة النفط البريطانية بي بي وXRG للطاقة منخفضة الكربون التابعة لشركة النفط الإماراتية أدنوك - عملياتها التشغيلية من مصر بصورة مبدئية، حسب بيانات للشركتين الاثنين.



أركيوس للطاقة التي أعلن اكتمال تأسيسها الاثنين، ستضم محفظتها أصول كانت تابعة لشركة بي بي في مصر، وتتضمن 10% من امتياز شروق الذي يضم حقل ظهر للغاز الطبيعي، وامتياز شمال دمياط بالكامل والذي يحتوي على حقل أتول.

كما ستضم الأصول المنقولة للشركة الحديثة اتفاقيات امتياز استكشاف شمال الطابية وبيلاتركس-سيتي شرق وشمال الفيروز.

وحسب البيان، تنتج شركة بي بي حاليا مع شركائها حوالي 70% من الغاز المصري من خلال مشروعاتها لتطوير الغاز في غرب وشرق دلتا النيل. وتسعى مصر لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي لدعم الطلب المحلي والتصدير.



تمتلك بي بي 51% من أركيوس للطاقة، والـ 49% لصالح شركة XRG للطاقة منخفضة الكربون التي تأسست الشهر الماضي ويتوقع أن تبدأ عملها الربع الأول من العام المقبل.



وسيتولى ناصر سيف اليافعي من أدنوك منصب الرئيس التنفيذي في أركيوس للطاقة، فيما ستتولى كاترينا بابالكسندري من BP منصب رئيس الشؤون المالية.

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(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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