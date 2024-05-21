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الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر يوم الاثنين في السوقين الرسمية والموازية.

وبلغ متوسط سعر الدولار في السوق الموازية يوم الاثنين نحو 46.9 جنيه متراجعا من متوسط تخطى 47 جنيه سجله يوم الأحد، بحسب متداولين وتطبيقات على الهاتف.

كما تراجع السعر الرسمي للدولار يوم الاثنين إلى نطاق بين 46.58 و46.68 جنيه، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

نتائج أعمال أوراسكوم كونستراكشون

انخفضت الإيرادات المجمعة لشركة أوراسكوم كونستراكشون خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4.8% على أساس سنوي لتسجل 766.3 مليون دولار، بحسب نتائج أعمال الشركة الصادرة يوم الثلاثاء.

وقالت الشركة إن إيراداتها في مصر تأثرت بقرار تعويم العملة المحلية في مارس الماضي.

بينما ارتفع صافي ربح الشركة - بعد استبعاد حقوق الأقلية - بنسبة 27.7% على أساس سنوي في الربع الأول من 2024 إلى 46.1 مليون دولار مدفوعا بتحسن هوامش الربحية.

السندات

ارتفع العائد على السندات المصرية المقومة بالدولار المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.306% يوم الاثنين من 7.187% الجمعة.

كما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 10.925% الاثنين من 10.905% الجمعة.

إغلاقات الاثنين

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