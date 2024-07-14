تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية

أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قرار بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية، برئاسته، وعضوية كل من: محافظ البنك المركزي، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وزير المالية، وزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

ووفق بيان حكومي الأحد، سيكون وزير المالية مقرر للمجموعة ومتحدث باسمها.

وسيكون على المجموعة الوزارية - التي ستجتمع أسبوعيا - وضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد وتوجهاتها، وإعداد التوصيات اللازمة، ومراجعة مؤشرات الاقتصاد بشكل ربع سنوي ومقترحات تحسينها.

سعر الدولار

تراوح سعر الدولار في السوق الموازية بحلول الثالثة عصرا يوم الأحد، بين 48.41 و48.61 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أما سعره الرسمي فتراوح بين 47.88 و 48 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات البنك المركزي المصري.

تراجع جماعي للبورصة

تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي لدى إغلاق تعاملات الأحد، أولى جلسات الأسبوع. وهبط المؤشر الرئيسي "ايجي إكس 30" (EGX30) بنحو 0.87% عند مستوى 28,042 نقطة.

كما انخفض المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بنسبة 0.43%، ومؤشر شريعة 33 بنسبة 1.16%.

وتصدر سهم بلتون القابضة قيم التداولات الأحد مرتفعا بنحو 0.33%، تلاه في قيم التداول سهم طلعت مصطفى القابضة متراجعا 3.9%.

واستبعد محللان تحدثا لزاوية عربي أن يكون السوق قد تأثر بمحاولة اغتيال دونالد ترامب الرئيس السابق والمرشح الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال محمود جاد رئيس قسم البحوث بشركة العربي الإفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية "السوق كدا كدا في حركة عرضية. إذا فيه ارتباط هيكون أكتر بحركة الدولار،" مشيرا إلى أن ارتفاع الدولار خلال الأسبوع الماضي صاحبه ارتفاع في المؤشرات ومع عودة سعر الصرف لاتجاه هبوطي نرى تلك التحركات المتوافقة في الأسهم والمؤشرات.

عقود

ووفق بيان للبورصة، وقعت شركة السويدي للكابلات - قطر وهي شركة مملوكة لشركة سنيار للصناعات القابضة قطر بنسبة 73.4% والتي تمتلك السويدي اليكتريك المدرجة بالبورصة حصة 50% منها - عقد بقيمة مليار ريال قطري لصالح المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء".

ويتضمن العقد، أعمال الهندسة والمشتريات والبناء بما في ذلك توريد وتركيب كابلات الطاقة 132 كيلو فولت للمشاريع الاستراتيجية على مدى 3 سنوات.

كما أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير توقيع عقد شراكة مع شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير - وكلاهما مدرج بالبورصة - لتطوير قطعتي أرض بمساحة إجمالية 491 فدان بمدينة نيو هليوبليس الجديدة بإجمالي إيرادات متوقعة 70 مليار جنيه خلال 12 عام. وحصلت مصر الجديدة على دفعة تعاقد عند توقيع العقد بقيمة 1.1 مليار جنيه.

وكانت الشركة أبرمت في الشهور الماضية اتفاقيات مع 4 مطورين لتطوير مساحات كبيرة من المدينة التي تطورها الشركة (هليوبوليس الجديدة) على مساحة أكثر من 5 آلاف فدان، آخرها اتفاق مدينة مصر. ويتوقع أن يدخل اتفاق مدينة مصر حيز التنفيذ بعد عدة شهور.

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