تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بأداء مؤشرات البورصة، أسعار الدولار والذهب

رأس الحكمة

من المقرر أن تضع القابضة ADQ الإماراتية حجر الأساس لمشروع مدينة رأس الحكمة نهاية الأسبوع الجاري، وفق ما نقلته العربية عن مساعد وزير الإسكان المصري عبد الخالق إبراهيم.

وبداية 2024، وقعت الحكومة اتفاق مع القابضة - وهي شركة استثمارية قابضة بمثابة صندوق سيادي في أبوظبي - لتطوير مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي بقيمة 35 مليار دولار.

وقال إبراهيم، إن الشركة بدأت بالفعل في تنفيذ أعمال الإنشاءات في مشروع رأس الحكمة، وإنه سيجري طرح المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 10 آلاف فدان، ومن المتوقع أن تستمر أعمال التنفيذ لمدة 3 سنوات.

أخبار شركات

- قالت شركة طاقة عربية في بيان للبورصة الثلاثاء، إنها تستهدف زيادة إنتاج الطاقة الشمسية خلال الثلاث سنوات المقبلة بإقامة محطات جديدة قد تصل تكلفتها الاستثمارية إلى 30 مليون دولار.

كما تطمح الشركة – التي تسعى لخفض الانبعاثات الكربونية ضمن خطة الدولة – لزيادة تحويل السيارات العاملة بالغاز الطبيعي خلال نفس الفترة لتصل إلى 20 ألف سيارة.

- قالت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية في بيان للبورصة الثلاثاء، إن إجمالي تسهيلات خدمة "(اشتر الان وادفع لاحقا )" وصل إلى مليار جنيه منذ بدء إطلاقها.

ووفق البيان، أطلقت الشركة الخدمة قبل نحو أكثر من عام.

طروحات مرتقبة في سوق أبوظبي

توقع عبدالله النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، في مقابلة مع زاوية عربي، أن يستقبل السوق طرح أو طرحين خلال ما تبقى من العام الجاري.

وتحدث النعيمي، في مقابلة فيديو مع زاوية عربي، تنشر لاحقا، على هامش فعالية في القاهرة يوم الاثنين.

"فيه طرح موجود اليوم بدأ في سوق أبوظبي.. نتوقع بعد طرح أو طرحين لنهاية السنة،" وفق النعيمي.

ونهاية سبتمبر، أعلنت شركة ايه دي ان اتش للتموين نيتها لطرح عام أولي لـ 40% من رأس المال في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسط انتعاش للطروحات في الخليج تقوده السوق السعودية.

وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية قد استقبل في سبتمبر سهم شركة إن إم دي سي اينيرجي "NMDC اينيرجي" - والمعروفة سابقا بشركة الإنشاءات البترولية الوطنية- في قطاع الطاقة بعد أن طرحت نحو 23% من أسهمها للاكتتاب وسط طلب قوي من الأفراد والمكتتبين المحترفين.

وقال النعيمي، إن سوق أبوظبي للأوراق المالية لديه خطة لزيادة عمق سوق المشتقات خلال العام المقبل وإنه تم دراسة منتجات جديدة لطرحها وسيتم الإعلان عنها خلال 2025.

وعن إمكانية طرح منتجات جديدة في سوق المشتقات قال النعيمي "نعم في هذا السوق نعم، تم دراستها .. إن شاء الله نعلمكم فيها على السنة الجاية".

منصة سعودية لتداول شهادات الكربون

تعتزم شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية السعودية - التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي - إطلاق منصة لتداول شهادات الكربون خلال مؤتمر المناخ "كوب 29" نوفمبر المقبل، حسب ريهام الجيزي الرئيسة التنفيذية للشركة.

تحدثت الجيزي الاثنين خلال جلسة بعنوان "أسواق الكربون بوابة جذب الاستثمار النظيف" خلال مؤتمر "بورتفوليو ايجيبت" السابع بالقاهرة، أدارها فريق زاوية عربي.

تم إطلاق شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية في أكتوبر 2022، بشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة تداول السعودية القابضة، وتعمل على دعم الشركات والقطاعات في المنطقة لتمكينها من المساهمة في الوصول إلى الحياد الصفري.

وتعد "أسواق الكربون" أداة رئيسية في مكافحة الاحتباس الحراري، ولتحظى مؤخراً بقدر كبير من الاهتمام العالمي.

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار بالسوق الرسمية بحلول الثالثة عصر الثلاثاء، بين 48.17 و 48.31 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات موقع البنك المركزي المصري.

أما في السوق الموازية فتراوح الدولار بين 48.33 و48.70 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتماسك مجددا.

وأعلن البنك المركزي في بيان الثلاثاء، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأحد 6 أكتوبر 2024، بمناسبة احتفالات السادس من أكتوبر، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 7 أكتوبر 2024.

أسعار الذهب

قلصت أسعار الذهب في مصر خسائرها الصباحية، خلال تعاملات الثلاثاء وارتفع سعر الجرام بحلول الثالثة ونصف عصرا بنحو 5 جنيه، بعد أن كان قد تراجع 20 جنيه صباحا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 4074 جنيه للجرام، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3565 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 4118.41 جنيه للجرام للعرض و4068.86 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

البورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" بنحو 0.88% عند مستوى 31866.06 نقطة، لدى الإغلاق يوم الثلاثاء.

وصعد المؤشر السبعيني بنحو 1%، ومؤشر شريعة بنسبة 0.75%.

السندات

تراجع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 5.669% الاثنين من 5.847% الجمعة.

كما تراجع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 10.873% الاثنين من 10.879% الجمعة.

خام برنت

تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بشكل طفيف إلى 71.77 دولار للبرميل الاثنين من 71.98 دولار للبرميل الجمعة.

إغلاقات الاثنين

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