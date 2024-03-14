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بحلول الساعة العاشرة صباح الخميس بتوقيت القاهرة، تراوح سعر الدولار في السوق الموازية بين 47.80 و48.85 جنيه للدولار الواحد، بحسب متداولين وتطبيقات على الهاتف.

ويتداول الدولار في السوق الرسمي عند نحو 48 جنيه، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة الرئيسية بمنتصف تعاملات نهاية الأسبوع

هبط المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" (EGX30) بنحو 1.8% بحلول الساعة 11:00 صباحا بتوقيت القاهرة بقيادة سهمي البنك التجاري الدولي وطلعت مصطفى.

وتراجع كذلك المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بنسبة 0.45%.

وانخفض سهم البنك التجاري الدولي بنحو 0.6% متصدرا قيم التداول بحلول الساعة 11:00 بتوقيت القاهرة. وتراجع سهم طلعت مصطفى بأكثر من 2.9% بنفس التوقيت.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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