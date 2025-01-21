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أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال التعاملات المبكرة الثلاثاء، وانخفض سعر الجرام بنحو 10 جنيه مقابل أسعار مساء الاثنين.

وبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 3750 جنيه، أما عيار 24 المستخدم في السبائك فسجل 4286 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

أسعار الدولار

بلغ سعر الدولار في البنوك الرسمية خلال تعاملات الثلاثاء الصباحية، نحو 50.27 جنيه للشراء ونحو 50.34 جنيه للبيع، حسب بيانات بنوك محلية.

أما في السوق الموازية فبلغ سعر الشراء نحو 49.26 جنيه، و50.11 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

إغلاقات الاثنين

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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