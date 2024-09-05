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أسعار الفائدة

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس، لتحديد أسعار الفائدة وسط توقعات واسعة بالتثبيت.

كان المركزي قرر في اجتماعه السابق يوليو الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض للمرة الثانية على التوالي بعد أن رفعها مرتين هذا العام بواقع 2% في فبراير و6% في مارس تزامنا مع خفض الجنيه واتفاق مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة قرض مصر إلى 8 مليار دولار.

وقد سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي في يوليو الماضي 24.4% مقابل 26.6% في يونيو، وفق بيانات المركزي المصري. أما معدل التضخم السنوي في المدن المصرية والذي يصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فتباطأ في يوليو للشهر الخامس على التوالي وبأكثر من التوقعات، مسجلا 25.7% في يوليو من 27.5% في يونيو.

وكانت هذه أول مرة يكون فيها سعر الفائدة الحقيقي إيجابي منذ يناير 2022، وفق رويترز.

ويُترقب صدور بيانات التضخم لشهر أغسطس الأسبوع المقبل، لرصد تأثير الإجراءات الحكومية لخفض فاتورة الدعم على قراءة التضخم. وكانت الحكومة رفعت في يوليو الماضي أسعار الوقود بنسب بين 10 و15%، إضافة لتحريك أسعار بعض الخدمات.

مصر وتركيا

وقعت مصر وتركيا عدد من مذكرات التفاهم خلال زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لتركيا لأول مرة منذ توليه الرئاسة، الأربعاء. وترأس السيسي ونظيره التركي رجب طيب إردوغان الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجى، رفيع المستوى بين البلدين.

ووفق بيان من الرئاسة المصرية نقلا عن كلمة السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع إردوغان، يهدف المجلس "لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات، وأبرزها: التجارة والاستثمار.. والسياحة والنقل والزراعة".

وتستهدف البلدان رفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، وتعزيز الاستثمارات المشتركة، ومنح التسهيلات الممكنة لرجال الأعمال الأتراك، حسب البيان.

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار في السوق الرسمية، صباح الخميس بين 48.43 و 48.56 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات المركزي المصري.

وتراوح سعر الدولار في السوق الموازية بين 48.97 و 49.17 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتماسك مجددا.

أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية الخميس، وانخفض سعر الجرام بنحو 5 جنيه مقارنة بأسعار مساء الأربعاء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 3857 جنيه للجرام، وسعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3375 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 3902.02 جنيه للجرام للعرض و3865.74 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

البورصة

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بإغلاق الأربعاء، وتراجع المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" بنسبة طفيفة 0.07% عند مستوى 30998.19 نقطة.

بينما ارتفع المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بنحو 0.24% ومؤشر شريعة 0.2%.

السندات

انخفض العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.016% الأربعاء من 7.020% الثلاثاء.

بينما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.499% الأربعاء من 11.420% الثلاثاء.

خام برنت

واصلت العقود الآجلة لخام برنت تداولها أدنى مستوى 80 دولار للبرميل لليوم السابع على التوالي. وهبط سعر البرميل إلى 72.70 دولار للبرميل الأربعاء من 73.75 دولار الثلاثاء.

إغلاقات الأربعاء

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