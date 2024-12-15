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*تم التحديث بأسعار الدولار، الذهب، وإغلاق البورصة

سعر الدولار

سجل سعر الدولار نحو 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع، حسب بيانات بنوك محلية بحلول الثالثة عصرا الأحد بتوقيت القاهرة.

يأتي ذلك بعد أن تخطى الدولار مستوى 50.85 جنيه للشراء و 50.95 جنيه للبيع، في وقت سابق من اليوم.

وقد تخطى الدولار مستوى الـ 50 جنيه الخميس 5 ديسمبر - وهو مستوى قياسي منذ تعويم مارس - وواصل ارتفاعاته خلال الأسبوع الماضي.

وبحلول الثالثة عصرا، تخطى سعر الدولار في السوق السوداء مستوى 51.90 جنيه للشراء و 52.70 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "اي جي اكس 30" بنسبة طفيفة بلغت 0.06% عند مستوى نحو 30.8 ألف نقطة. أما المؤشر السبعيني متساوي الأوزان فارتفع بنسبة 0.45%.

تراجع أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات يوم الأحد بنسبة 1.2% مقارنة بنهاية الأسبوع. كانت أسعار الذهب قد ارتفعت الأسبوع الماضي مع زيادة سعر الدولار في البنوك.

وبحلول الثالثة عصرا، سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 3820 جنيه للجرام، فيما سجل سعر الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك 4366 جنيه للجرام، حسب بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

أبوقير للأسمدة

قالت شركة أبوقير للأسمدة في بيان للبورصة الأحد، إنها وقعت 3 اتفاقيات استراتيجية لتطوير مصانعها، تتضمن إحلال جزئي للهيدروجين الأخضر بدلا من الغاز الطبيعي، وتحسين كفاءة التشغيل.

والغاز الطبيعي هو مكون أساسي في عملية إنتاج الأسمدة وتحصل عليه الشركات المنتجة من خلال الحكومة، فيما تعتزم أبوقير للأسمدة خفض اعتمادها على المصادر الحكومية للطاقة بعد أن اضطرت لوقف مصانعها عن العمل مرتين هذا العام بسبب تعطل تدفق الغاز الطبيعي.

وكانت أبوقير للأسمدة قد أعلنت سابقا عن نيتها تنفيذ مشروعين، قدّر مصدر لزاوية عربي قيمتهما بنحو 6.7 مليون دولار - وهما مشروع للإحلال الجزئي للغاز الطبيعي بالهيدروجين، ومشروع آخر لتركيب محطات طاقة شمسية في الشركة بقدرة 2.5 ميجاوات.

وخلال الصيف، لجأت الحكومة لتحويل حصة شركات الأسمدة من الغاز الطبيعي إلى محطات توليد الكهرباء لمواجهة نقص في الغاز الطبيعي بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

إغلاقات الأسبوع

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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