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أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء، وبحلول الساعة 3 عصرا رتفع سعر الجرام بنحو 5 جنيه مقارنة بأسعار الصباح.

وبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 4125 جنيه، وعيار 24 المستخدم في السبائك فسجل 4714 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

أسعار الدولار

كما ارتفع سعر الدولار في البنوك خلال تعاملات الأربعاء، وسجل نحو 50.62 للشراء و50.72 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ نحو 50.37 للشراء، و51.22 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

تمويل جديد

قالت وزارتا المالية والبيئة في بيان مشترك الأربعاء، إن صندوق النقد الدولي، وافق على صرف تمويل جديد بقيمة 1.3 مليار دولار لمصر، "لدعم حزمة الإصلاحات الهيكلية من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050".

تتضمن حزمة الإصلاحات: تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، دعم التمويل المناخي، وغيرها.

كان صندوق النقد الدولي، قد أعلن في بيان الثلاثاء، موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على صرف الشريحة الرابعة البالغة 1.2 مليار دولار من قرض الصندوق لمصر البالغ 8 مليار دولار، مع إمكانية الحصول على تمويل جديد بقيمة 1.3 مليار دولار، في إطار "تسهيل المرونة والاستدامة" (RSF).

وقال الصندوق في بيان الثلاثاء، إن التنفيذ "الأكثر حسما" للإصلاحات سيكون أمر بالغ الأهمية لضمان نمو مستدام وقوي، مشيرا إلى أن هناك أولويات تتمثل في تعزيز الإيرادات المحلية، تحسين بيئة الأعمال، تسريع وتيرة سحب الاستثمارات، تحقيق تكافؤ الفرص، مع تعزيز الحوكمة والشفافية.

البورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "ايجي اكس 30" بنسبة 0.37% خلال تعاملات الأربعاء إلى مستوى 31 ألف نقطة.

وقفز مؤشر الشريعة بنسبة 1.17% والمؤشر السبعيني متساوي الأوزان 0.8%.

إغلاقات الثلاثاء

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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