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*تم التحديث ببيان من الإحصاء حول التبادل التجاري مع تركيا، وزيارة السيسي لتركيا

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار في السوق الرسمية، صباح الأربعاء بين 48.43 و 48.57 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات المركزي المصري.

أما في السوق الموازية فتراوح سعره بين 49 و 49.29 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتماسك مجددا.

أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب في مصر صباح الأربعاء، وانخفض سعر الجرام بنحو 20 جنيه مقارنة بأسعار مساء الثلاثاء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 3863 جنيه للجرام، وسعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3380 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 3882.85 جنيه للجرام للعرض و3848.61 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

مصر وتركيا

يزور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تركيا لأول مرة منذ توليه الرئاسة، والتقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وقال السيسي عبر حسابه على فيسبوك، الأربعاء، إن زيارته الأولى لتركيا وقبلها زيارة إردوغان للقاهرة "تعكس الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا".

كان إردوغان قد زار مصر في فبراير الماضي، في زيارة جاءت الأولى في نحو عقد. وتشهد العلاقات المصرية التركية تحسن، منذ أعلن البلدان في يوليو 2023 رفع علاقتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء بعد أن توترت العلاقات الثنائية على مدى السنوات الماضية.

التوترات جاءت على خلفية دعم تركيا لحكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر قبل أن يُطاح به في 2013 بقيادة الجيش، الذي كان يرأسه وقتها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبدعم من عدة قوى سياسية بعد مظاهرات عارمة ضد الإخوان.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا 3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024 متراجعا من 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، وفق بيان من الجهاز المركزي للإحصاء الأربعاء.

وتراجعت قيمة الاستثمارات التركية في مصر إلى 77.8 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023-2024، مقابل 103.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

بينما ارتفعت الاستثمارات المصرية في تركيا إلى 33.2 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، مقابل 28.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2022-2023.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا 30.1 مليون دولار خلال العام المالي 2022-2023، وقيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر 10.7 مليون دولار خلال نفس السنة.



أخبار شركات

- أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في بيان للبورصة الأربعاء، بيع 90 وحدة سكنية بمدينة نيو هليوبوليس بإجمالي 482 مليون جنيه، وتسلمت دفعات مقدمة بقيمة 60 مليون جنيه.

وتعتزم الشركة طرح 200 وحدة سكنية جديدة نهاية شهر أكتوبر 2024 بمدينة نيو هليوبوليس، كما تدرس البدء في تطوير منطقة "القصبة الخضراء" بالمدينة. وتخطط الشركة لربط شمال وجنوب المدينة بترام كهربائي، وفق البيان.

البورصة

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "ايجي اكس 30" بنسبة طفيفة بحلول الساعة 11.45 صباح الأربعاء بلغت 0.26% إلى مستوى نحو 30937 نقطة. بينما لم يسجل المؤشر السبعيني متساوي الأوزان تغيير يذكر عن إغلاق أمس.

وتصدر سهم طلعت مصطفى القابضة قيم التداولات بحلول الساعة 11.45 صباحا وتراجع بنحو 0.43%، فيما ارتفع سهم إعمار مصر بنحو 2% وحل في المرتبة الثانية من حيث قيم التداول، وثالثا جاء سهم أبو قير للأسمدة متراجعا 1.5%.

السندات

ارتفع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.020% الثلاثاء من 6.940% الجمعة.

كما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.420% الثلاثاء من 11.325% الجمعة.

خام برنت

واصلت العقود الآجلة لخام برنت تداولها أدنى مستوى 80 دولار للبرميل لليوم السادس على التوالي. وهبط سعر البرميل بنحو 3.77 دولار ليصل إلى 73.75 دولار الثلاثاء من 77.52 دولار للبرميل الاثنين.

إغلاقات الثلاثاء

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