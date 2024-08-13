تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث ببيان لوزارة التخطيط والتعاون الدولي

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار في السوق الموازية صباح الثلاثاء، بين 50.50 و 51.04 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وسجل سعره الرسمي بين 49.24 و 49.38 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات البنك المركزي المصري.

ويتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة خلال الأيام الماضية في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ووفق تصريحات لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي الخميس الماضي، فإن خروج الأموال الساخنة من السوق كانت ردة فعل طبيعية لاضطرابات الأسواق العالمية ما صاحبه ارتفاع في سعر صرف الدولار، لكن تم تلبية هذه الأموال من السوق وبعيدا عن الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي.

وحصلت الحكومة المصرية على دفعة بقيمة 820 مليون دولار من قرض صندوق النقد الدولي، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الثالثة لبرنامج مصر البالغ قيمته 8 مليار دولار نهاية يوليو، فيما أكد الصندوق على ضرورة الحفاظ على سعر صرف مرن.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب في التعاملات الصباحية الثلاثاء بنحو 5 جنيه للجرام، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 3960 جنيه للجرام.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3465 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 3994.63 جنيه للجرام في العرض، و 3948.89 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

البورصة

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، بنسبة طفيفة بلغت 0.07% عند مستوى 29685 نقطة بحلول الساعة 11:45 صباح الثلاثاء بتوقيت القاهرة. بينما ارتفع المؤشر السبعيني - متساوي الأوزان - بنسبة 0.56%.

وتصدر سهم أي اف جي قيم التداول الساعة 11:45 صباحا، مرتفعا بنسبة 1.15%. وجاء سهم البنك التجاري الدولي بالمرتبة الثانية من حيث قيم التداول بنسبة تراجع 1.4%.

وفي المرتبة الثالثة والرابعة حل كلا من سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة مرتفعا بنحو 1% وسهم السويدي اليكتريك بنسبة ارتفاع حوالي 0.7%، على التوالي.

وكان سهم حديد عز الأبرز تراجعا صباح اليوم، حيث جاء بالمرتبة الخامسة من حيث قيم التداول وبنسبة انخفاض 2.75%.

وكانت حديد عز قد أرسلت بيان للبورصة المصرية صباح اليوم أفادت فيه بأنها تلقت إخطار من مفوضية التجارة في الاتحاد الأوروبي بالبدء في تحقيقات بشأن دعاوى إغراق في سوق الاتحاد الأوروبي بمنتجات الصلب المسطح المدرفل على الساخن ضد مصر والهند واليابان وفيتنام وذلك بناء على شكوى من رابطة الصلب الأوروبية.

ويطالب مقدمو الشكوى بتطبيق رسوم إغراق على صادرات مصر، وبالتالي على صادرات حديد عز كونها المصدر الوحيد من الصلب المسطح المدرفل على الساخن إلى الاتحاد الأوروبي.

قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" إنه تم توقيع التعاقد مع شركة Bilfinger tebodin الألمانية كمقاول إدارة مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم وتمثيل شركة كيما خلال مراحل تنفيذ المشروع.

أعلنت البورصة فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) خلال الفترة من يوم 18 أغسطس وحتى نهاية جلسة تداول 22 أغسطس، لتسجيل أوامر البيع والشراء لتنفيذ الشطب الاختياري لأسهم شركة انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي بسعر 20 جنيه للسهم.

وشركة انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز أو "التشخيص المتكاملة القابضة" هي شركة عاملة في مجال الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتغطي أعمالها أسواق مصر والأردن والسودان ونيجيريا، ومدرجة في بورصتي لندن ومصر، وفق موقعها.

باعت شركة أسمنت سيناء حصتها في شركة سيناء للأسمنت الأبيض - بورتلاند بالكامل والمقدرة بـ 25.4% إلى شركة آلبورج بورتلاند هولدنج أيه/أس، مقابل نحو 29.9 مليون يورو، وفق بيان للبورصة الثلاثاء.

نتائج أعمال

ارتفعت أرباح مجموعة طلعت مصطفى القابضة العائدة على مساهمي الشركة الأم خلال الربع الثاني من 2024 إلى نحو 1.5 مليار جنيه مقابل 812.7 مليون جنيه في نفس الربع من العام الماضي.

ووفق بيانات القوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة الثلاثاءـ فخلال النصف الأول من العام، فارتفع صافي الربح إلى 3.9 مليار جنيه مقابل 1.6 مليار جنيه في النصف الأول من 2023.

بينما تراجعت أرباح شركة الدلتا للسكر خلال النصف الأول من العام 2024 إلى نحو 940 مليون جنيه، مقابل نحو 1.1 مليار جنيه في نفس الربع من 2023، وفق القوائم المالية للشركة.

جاء انخفاض الأرباح مدفوعا بتراجع الإيرادات من 3.5 مليار جنيه في النصف الأول من 2023 إلى 1.1 مليار جنيه في النصف الأول من 2024.

سوق شهادات الكربون

قالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن تدشين أول سوق طوعي منَظّم لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون، يعد خطوة نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية في مصر.

ووفق بيان من الوزارة الثلاثاء، شاركت الوزيرة، في مؤتمر الإعلان عن الانتهاء من كافة القواعد التنظيمية لتسجيل مشروعات خفض الكربون بالهيئة العامة للرقابة المالية.

وأكدت المشاط، أن أسواق الكربون أحد نماذج التمويل المبتكر التي أوصى بها "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" الذي أطقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27.

السندات

ارتفع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.807% الاثنين من 7.758% الجمعة.

بينما انخفض العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.788% الاثنين من 11.818% الجمعة.

البترول

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق مستوى 80 دولار للبرميل لأول مرة منذ نهاية يوليو الماضي، لتغلق الاثنين عند مستوى 82 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ 26 يوليو الماضي.

إغلاقات الاثنين

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