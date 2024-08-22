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*تم التحديث بأداء مؤشرات البورصة

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار في السوق الرسمية صباح الخميس بين 48.73 و 48.87 جنيه، بحسب آخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري.

بينما سجل في السوق الموازية بين 50.02 و50.22 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة مؤخرا، في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتماسك مجددا.

ووفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فإن خروج الأموال الساخنة من السوق كانت ردة فعل طبيعية لاضطرابات الأسواق العالمية ما صاحبه ارتفاع في سعر صرف الدولار، لكن تم تلبية هذه الأموال من السوق وبعيدا عن الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي.

وحصلت الحكومة المصرية على دفعة بقيمة 820 مليون دولار من قرض صندوق النقد الدولي، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الثالثة لبرنامج مصر البالغ قيمته 8 مليار دولار نهاية يوليو، فيما أكد الصندوق على ضرورة الحفاظ على سعر صرف مرن.

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في مصر صباح الخميس، بعد أن انخفض سعر الجرام خلال تعاملات الأربعاء نحو 15 جنيه.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 3960 جنيه للجرام، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3465 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 3988.87 جنيه للجرام في العرض، و 3951.98 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

المركزي

قال البنك المركزي، في بيان إن تحديد حدود صرف العملات الأجنبية، متروك لكل بنك لتحديد سياسته بشأنها، واعتمادها من مجلس إدارته.

جاء ذلك ردا على أنباء بشأن مطالبة البنك المركزي البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية بداية من أول سبتمبر 2024.

وأوضح المركزي أنه قام في 15 أبريل 2024 بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية ليُصبح 250 ألف جنيه بدلاً من 150 ألف جنيه و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بدلاً من 20 ألف جنيه، تيسيراً على المتعاملين مع البنوك.

"أما بخصوص حدود صرف العملات الأجنبية، فالأمر متروك لكل بنك على حده لتحديد سياسته بشأنها، واعتمادها من مجلس إدارته،" وفق البيان.

البورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" بنسبة 0.5% فوق مستوى 30 ألف نقطة بحلول الساعة 12:05 ظهرا بتوقيت القاهرة. وقفز المؤشر السبعيني بنحو 1.9%.

وتصدر سهم بلتون القابضة قيم التداول الساعة 12:05 ظهرا وارتفع السهم 1.55%. يليه بالمرتبة الثانية من حيث قيم التداول سهم البنك التجاري الدولي والذي ارتفع بنحو 1%، وفي المرتبة الثالثة سهم إي اف جي القابضة والذي قفز 1.8%.

السندات

ارتفع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.333% الأربعاء من 7.253% الثلاثاء.

كما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.478% الأربعاء من 11.427% الثلاثاء.

البترول

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت لتصل إلى 76.05 دولار للبرميل الأربعاء من 77.20 دولار للبرميل الثلاثاء.

إغلاقات الأربعاء

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