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*تم التحديث بأداء مؤشرات البورصة، أسعار الدولار والذهب

أسعار الدولار

واصل السعر الرسمي للدولار تراجعه خلال تعاملات الاثنين، وسجل بحلول الثالثة عصرا بين 48.46 و 48.60 جنيه وفق آخر تحديث لبيانات المركزي المصري، بدلا من بين 48.50 و 48.64 جنيه صباحا.

أما في السوق الموازية فتراوح سعره بين 49.40 و49.84 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتماسك مجددا.

أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الاثنين، وبحلول الثالثة عصرا انخفض سعر الجرام نحو 20 جنيه مقارنة بأسعار الصباح.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 3909 جنيه للجرام، وسعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3420 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو3925.63 جنيه للجرام للعرض و3902.59 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

البورصة

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات الاثنين على تباين، وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" بنسبة 0.55% عند مستوى 30732 نقطة.

وتراجع المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بنسبة 0.38%، بينما ارتفع مؤشر شريعة بنسبة 0.23%.

وتصدر سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة قيم التداول وأغلق على تراجع 0.3%، يليه من حيث قيم التداول سهم أبو قير للأسمدة والذي ارتفع 2.2%.

وجاء سهم سيدي كرير للبتروكيماويات بالمرتبة الثالثة من حيث قيم التداول، وأغلق متراجعا بنسبة 1.22%.

شركات

- قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، في بيان للبورصة الاثنين، إنها تتوقع مضاعفة مواردها الدولارية لتصل إلى 856 مليون دولار في 2028، بدعم من صفقة الفنادق التاريخية التي تمت العام الماضي.

ويأتي هذا التوقع "على أساس توقعات السوق والأداء المستقبلي لقطاع الفنادق، بعد توسعنا الأخير في قطاع الفنادق من خلال الاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة ليجاسي للضيافة وضخ استثمارات في عمليات التجديد والإحلال لتلك الفنادق،" وفق البيان.

- وافق مجلس إدارة شركة القاهرة للإسكان والتعمير، على الاستحواذ على نسبة حتى 90% من شركة المتحدة للإسكان والتعمير عن طريق تقديم عرض شراء إجباري يتضمن المبادلة دون الخيار النقدي.

ووفق بيان من الشركة للبورصة الاثنين، فسيتم توفير أسهم المبادلة التي سوف تستخدم لعملية الشراء بناء على العرض من خلال الأسهم المملوكة للمساهم الرئيسي. وسيتم رد نفس العدد من الأسهم له عبر زيادة رأسمال تخصص له بالكامل بذات القيمة التي سيتم على أساسها تنفيذ عملية الشراء.

السندات

ارتفع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 6.940% الجمعة من 6.917% الخميس.

بينما انخفض العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.325% الجمعة من 11.366% الخميس.

خام برنت

واصلت العقود الآجلة لخام برنت تحركاتها أدنى مستوى 80 دولار للبرميل لتسجل 78.8 دولار للبرميل الجمعة من 79.94 دولار للبرميل الخميس.

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