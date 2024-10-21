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*تم التحديث بأسعار الدولار والذهب

تحالف "بلتون كابيتال" يبدأ إجراءات الحصول على رخصة تصنيف ائتماني



حصل تحالف مقدم من شركة بلتون كابيتال، على موافقة الهيئة العامة للأوراق المالية، للسير في إجراءات التأسيس والترخيص لثاني شركة تصنيف ائتماني في مصر.

ووفق بيان للهيئة الاثنين، حصل التحالف على أعلى درجة توافق مع معايير المفاضلة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في أغسطس عام 2023. وتم إخطار التحالف بذلك في يونيو الماضي.

كانت الهيئة فتحت الباب للتقدم للحصول على رخصة واحدة جديدة لمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، في ضوء حاجة سوق رأس المال، على أن تتم المفاضلة بين طلبات الشركات المتقدمة للحصول على تلك الرخصة.



ويسهم الترخيص لشركة تصنيف ائتماني جديدة إلى جانب الشركة الحالية المرخص لها - وهي شركة ميريس - في تعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي وزيادة معدلات المنافسة، خاصة في ضوء الطلب المتزايد على إصدارات السندات وبالأخص سندات التوريق، وفق البيان.

وزير التموين

قال وزير التموين المصري شريف فاروق، إنه تم الاتفاق والتنسيق مع وزارة الزراعة على آليات تسعير قصب السكر والبنجر لمصانع السكر موسم 2025 بزيادة 25% عن أسعار العام الماضي، ليكون سعر توريد طن قصب السكر 2500 جنيه، وسعر توريد طن البنجر 2400 جنيه، دعما للمُزارع وتحفيزا للإنتاج المحلي، وفق بيان حكومي الاثنين.

كما تعمل الوزراءة على تنويع منشأ شراء الأقماح لتقليل مخاطر صعوبة أو عدم إمكانية التدبير في ضوء المتغيرات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لصوامع التخزين.

وقال الوزير، إن عدد المناشئ المُدرجة بالهيئة العامة للسلع التموينية يبلغ 22 منشأ معتمدة لدى الحجر الزراعي المصري.

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار بالسوق الرسمية بحلول الثالثة عصرا الاثنين، بين 48.59 و 48.73 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات البنك المركزي المصري.

أما في السوق الموازية فتراوح الدولار بين 48.99 و 49.19 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتماسك مجددا.

أسعار الذهب

قفزت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الاثنين، وزاد سعر الجرام بنحو 23 جنيه، بحلول الثالثة عصرا مقارنة بأسعار الصباح.

تأتي الزيادة بدعم ارتفاع الذهب العالمي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق فوق 2700 دولار للأونصة الجمعة، مع تصاعد القلق بشأن الانتخابات الأمريكية والتوتر المتصاعد في الشرق الأوسط ما عزز الطلب على الملاذ الآمن.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 4255 جنيه للجرام، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3723 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 4292.9 جنيه للجرام للعرض و 4268.72 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

البورصة

أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" جلسة الاثنين مرتفعا بنسبة 3.1% عند مستوى 30445.2 نقطة.

وقفز المؤشر السبعيني بنسبة 2.07%. كما ارتفع مؤشر شريعة بنسبة 3.39%.

وكان سهم النساجون الشرقيون الأبرز صعودا اليوم حيث قفز بنسبة 18.72% وجاء بالمرتبة الثانية من حيث قيم التداول. ونفت الشركة في بيان للبورصة وجود أي عرض شراء محتمل على أسهمها في الوقت الحالي وذلك ردا على ما يدور بين المتعاملين بهذا الشأن.

وجاء صعود المؤشر الرئيسي اليوم بقيادة سهم البنك التجاري الدولي حيث ارتفع بنسبة 3.91% وجاء بالمرتبة الثالثة من حيث قيم التداول، بالإضافة إلى سهم طلعت مصطفى القابضة حيث قفز بنسبة 5.34% عند الإغلاق وجاء بالمرتبة الخامسة من حيث قيم التداول.

وفي صدارة قيم التداول جاء سهم إي إف جي القابضة مرتفعا 3.45% الاثنين.

وكان سهم بني سويف للأسمنت ضمن الأبرز صعودا اليوم حيث ارتفع بنسبة 8.13% وجاء بالمرتبة الرابعة من حيث قيم التداول. كذلك سهم بالم هيلز والذي صعد اليوم بنسبة 8.95% وجاء بالمرتبة السادسة من حيث قيم التداول.

أخبار شركات

- تقدم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر أحمد أبو اليزيد باستقالته من منصبه، وفق بيان من الشركة للبورصة الاثنين. وبحسب مصادر لزاوية عربي جاء ذلك لأسباب صحية.

وقرر شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الدخلية، تعيين أحمد شيرين كريم رئيس لمجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، وسامي احمد عبدالمطلب بمنصب العضو المنتدب للشركة.

السندات

ارتفع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 6.033% الجمعة من 5.976% الخميس.

كما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 10.866% الجمعة من 10.814% الخميس.

خام برنت

تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت مع نهاية الأسبوع، إلى 73.06 دولار للبرميل الجمعة من 74.45 دولار للبرميل الخميس.

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