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*تم التحديث بتغير سعر سهم المصرف المتحد، مؤشرات البورصة، أسعار الدولار

تباطؤ معدل التضخم في نوفمبر

تباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال نوفمبر الماضي بأكثر من التوقعات، بعد ثلاثة أشهر من التسارع، وذلك بدعم تباطؤ ارتفاع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الثلاثاء، سجل معدل التضخم السنوي في المدن 25.5% في نوفمبر، مقابل 26.5% في أكتوبر.

"جاء التباطؤ في معدل التضخم السنوي في المدن وفقا للتوقعات لكن بقراءة أقل من توقعاتنا عند 26.0% وذلك بسبب تباطؤ ارتفاع أسعار مجموعة الطعام ذات الوزن الأكبر في المؤشر،" بحسب هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات في مصر لزاوية عربي.

وحسب بيانات المركزي للإحصاء، ارتفعت أسعار مجموعة الطعام والمشروبات في نوفمبر بنسبة 24.6% وهي وتيرة ارتفاع أقل من أكتوبر حين سجلت 27.3%.

وكانت أسعار هذه المجموعة قد ارتفعت الأشهر الماضية نتيجة عدة إجراءات اتخذتها الحكومة لتقليل فاتورة الدعم في الموازنة العامة، بينها رفع أسعار الوقود بما فيها السولار المستخدم في نقل السلع.

أما على مستوى الأداء الشهري، فتراجعت أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بـ 1.9% في نوفمبر، لتدعم تباطؤ معدل التضخم الشهري إلى 0.5% من 1.1% في أكتوبر.

سهم المصرف المتحد

ارتفع سهم المصرف المتحد في أول يوم تداول بالبورصة المصرية بعد طرح عام أولي لنحو 330 مليون سهم مثلت 30% من أسهمه للاكتتاب.

وبحلول الساعة 12:50 ظهرا الثلاثاء، بلغ سعر السهم نحو 14.22 جنيه مقابل سعر الافتتاح عند 13.85 جنيه للسهم، بزيادة نحو 2.67%.

كان سعر السهم قد وصل في وقت سابق اليوم إلى 14.69 جنيه.

كان الاكتتاب الخاص في نحو 95% من طرح المصرف المتحد قد تم تغطيته 6 مرات تقريبا، فيما تم تغطية الاكتتاب العام في الـ 5% المتبقية بـ 59 مرة.

وبحلول الساعة 12:50 انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "اي جي اكس 30" بنسبة 0.19% تحت مستوى 31 ألف نقطة.

هدوء تحركات الدولار

هدأت وتيرة تحرك الدولار في البنوك المحلية الثلاثاء، بعد 3 أيام متتالية من الصعود، منذ أن تخطى الـ 50 جنيه الخميس الماضي مسجلا أعلى مستوى منذ تعويم مارس.

وبحلول الساعة 12.50 الثلاثاء، أظهرت بيانات معظم البنوك المحلية تسجيل سعر شراء الدولار عند نحو 50.40 وسعر البيع عند 50.50 جنيه، وهذا بتراجع نحو 0.1% عن أسعار الصباح.

كان سعر شراء الدولار في البنوك الرسمية صباحا 50.45 جنيه وسعر البيع 50.55 جنيه.

وسجل سعر بيع الدولار في السوق الموازية بين 51.10 و 51.83 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وسجلت أسعار الذهب بحلول 12.50 الثلاثاء، زيادة بنحو 10 جنيه أو بنحو 0.3% مقارنة بأسعار الصباح.

وبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات نحو 3780 جنيه ظهرا مقارنة بنحو 3770 جنيه في الصباح، وسجل سعر الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك 4320 جنيه، مقابل نحو 4309 جنيه للجرام.

إغلاقات الاثنين

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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