تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بتفاصيل

أسعار الذهب

يزداد بريق الذهب في مصر، مع ارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالميا ما يدفع أسعار الذهب في السوق المحلي لقفزات قياسية. وبحلول الساعة 2 ظهرا الأحد ارتفع سعر الجرام بنحو 5 جنيه مقارنة بأسعار الصباح.

خلال التعاملات الصباحية الأحد، بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 4215 جنيه، وعيار 24 المستخدم في السبائك فسجل 4817 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وقد قفزت أسعار الذهب عالميا مؤخرا مع زيادة الطلب على الملاذ الآمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي جراء المخاوف بشأن سياسات التعريفات الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فوق مستوى 2,984 دولار للأوقية مع توقعات بأن يصل إلى 3100 دولار للأونصة بنهاية العام.

أسعار الدولار

تراجع سعر الدولار في البنوك الأحد، ليسجل نحو 50.54 للشراء و50.64 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ نحو 50.25 للشراء، و51.10 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

البورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "ايجي اكس 30" بتعاملات الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة 0.15% إلى مستوى 31.3 ألف نقطة.

بينما تراجع مؤشر الشريعة بنسبة 0.4% وارتفع المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بنسبة 0.97%.

أحدث الإغلاقات

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هن