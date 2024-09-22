تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بأداء مؤشرات البورصة، أسعار الذهب والدولار

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار بالسوق الرسمية بحلول الثالثة عصرا يوم الأحد بين 48.51 و48.65 جنيه وفق آخر تحديث لبيانات موقع البنك المركزي، مقابل ما بين 48.45 و 48.59 جنيه صباحا.

وتراوح سعره في السوق الموازية بين 48.92 و49.12 جنيه، مقابل ما بين 48.80 و49.01 جنيه صباحا، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتماسك مجددا.

ونقلت بلومبرغ، عن مصادر لم تسمها، أن مصر تعتزم العودة للأسواق الدولية - لأول مرة منذ نهاية 2021 - حيث تخطط لبيع ديون مقومة بالدولار أو سندات اليورو. ووفق الوكالة، تدرس الحكومة طرح نحو 3 مليار دولار على شرائح مختلفة خلال السنة المالية الحالية.

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في مصر، بحلول الثالثة عصرا يوم الأحد، بعد أن شهدت ارتفاع متأثرة بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر التي سجلت مستويات قياسية فوق 2600 دولار للأونصة، بعد أن خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 4040 جنيه للجرام، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3535 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 4078.35 جنيه للجرام للعرض و 4036.97 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

البورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" بنحو 0.33% فوق مستوى 31 ألف نقطة بنهاية جلسة الأحد.

وقفز المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بنحو 1.9% ومؤشر شريعة بنحو 0.8% .

وتصدر سهم البنك التجاري الدولي قيم التداولات وتراجع بأكثر من 1.5% ثم في المرتبة الثانية جاء سهم القابضة الكويتية بالجنيه مرتفعا بنحو 5.6%.

وفي المرتبة الثالثة من حيث قيم التداول جاء سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة مرتفعا 0.4%.

السندات

تراجع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 5.918% الجمعة من 6.011% الخميس.

بينما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 10.911% الجمعة من 10.846% الخميس.

خام برنت

انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت إلى 74.49 دولار للبرميل الجمعة من 74.88 دولار للبرميل الخميس.

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