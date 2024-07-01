تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

إغلاق مبكر للمحلات والمولات

يبدأ يوم الاثنين، تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وإغلاق المحال والمولات التجارية ضمن خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء خلال الصيف. وتستمر القواعد الجديدة من بداية يوليو حتى 26 سبتمبر 2024.

ووفق بيان من الحكومة، وافق رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على ما انتهت إليه اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على أن تفتح المحلات التجارية من الساعة 7 صباحا وحتى 10 مساء بينما المولات فستبدأ من 10 صباحا وحتى 12 منتصف الليل والمطاعم والكافيهات من 6 صباحا لـ 12 منتصف الليل. وتمد المواعيد ساعة في يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد الرسمية.

وستكون مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية، من 8 صباحا وحتى 7 مساء، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود. وتم استثناء محلات البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران من المواعيد الجديدة.

اتفاقيات بـ 67.7 مليار يورو في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي - الذي استمر يومي السبت والأحد بالقاهرة - شهد توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 49 مليار يورو مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي.

كما تم توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 18.7 مليار يورو مع تحالفات وشركات أخرى، وفق بيان لمجلس الوزراء.

صندوق مصر السيادي يتوقع ترسية عرض تطوير مبنى أو مبنيين حكوميين على القطاع الخاص هذا العام

يتوقع صندوق مصر السيادي، ترسية عرض تطوير مبنى أو مبنيين حكوميين خلال العام الجاري على مطورين من القطاع الخاص، وفق ما قاله أيمن سليمان الرئيس التنفيذي للصندوق لزاوية عربي على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الأحد.

وكانت وزيرة التخطيط ورئيسة مجلس إدارة الصندوق هالة السعيد، قالت في تصريحات يوم السبت، إن الحكومة تلقت 7 عروض محلية ودولية لتطوير عدة مباني حكومية. وسيتم تطوير المباني التي تم نقل الوزارات منها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بنظام الشراكة وليس البيع.

طاقة عربية تتفاوض لإنتاج 150 ميغاوات من الطاقة الشمسية

تتتفاوض شركة طاقة عربية - إحدى شركات مجموعة القلعة المصرية والمدرجة ببورصة مصر والعاملة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة - لإنتاج 150 ميغاوات من الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية لعملاء في قطاعات سياحية وصناعية وزراعية في مناطق مختلفة بمصر، وفق ما قاله خالد أبو بكر رئيس مجلس الإدارة لزاوية عربي.

وقال أبوبكر على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الأحد "فيه حاجات (بنعمل) Negotiation (مفاوضات) وConstruction (إنشاءات) بنخلّص فيها في حدود 150 (ميغاوات)".

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا