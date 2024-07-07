تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري في نهاية يونيو الماضي، إلى 46.38 مليار دولار، بصفة مبدئية، وفق بيان للمركزي عبر موقعه الأحد.

كان صافي الاحتياطي قد سجل نحو 46.12 مليار دولار في نهاية مايو بعد قفزة كبيرة مقابل 41.05 مليار دولار بنهاية أبريل 2024.

ومايو الماضي، تسلمت الحكومة المصرية الدفعة الثانية من مستحقات مشروع رأس الحكمة، البالغة 20 مليار دولار بعد حصولها سابقا على الدفعة الأولى من مستحقات المشروع بقيمة 15 مليار دولار من أصل 35 مليار دولار قيمة الصفقة ككل.

كما توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم قرض - تم توقيع اتفاقه في ديسمبر 2022 - من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار.

صندوق مصر مؤشر شريعة اكويتي

بدأ يوم الأحد 7 يوليو الاكتتاب في "صندوق مصر مؤشر شريعة اكويتي" وهو أول صندوق يحاكي مؤشر البورصة المصرية شريعة EGX33، وفق ما أعلنته شركة سي اي كابيتال لإدارة الأصول.

وأطلقت البورصة الشهر الماضي، مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index ويضم 33 شركة تتفق أنشطتها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتمثل الشركات 16 قطاع بينها مجموعة طلعت مصطفى القابضة وإعمار مصر للتنمية، سوديك، أوراسكوم كونستراكشون، وأوراسكوم للتنمية مصر.

وسيستثمر الصندوق في أسهم الشركات المدرجة بمؤشر الشريعة في البورصة المصرية ويحاكي عوائد المؤشر. وتستهدف الشركة أن يصبح الصندوق من أكبر 5 صناديق في مجال صناديق الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في السوق وعددها 12 صندوق (بما في ذلك الصناديق المتوازنة منها، والتي تعتمد على توازن بين الأسهم والعائد النقدي) خلال عام من إطلاقه.

وقال عمرو أبو العنين الرئيس التنفيذي لشركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول، لزاوية عربي، إن حجم الصندوق المبدئي يبلغ 25 مليون جنيه، و"نستهدف المستثمرين من السوق المحلي وخارجه دون سقف لاي منهم..فترة الاكتتاب القانونية شهرين وسيتم تقييم الموقف أسبوعيا".

صندوق من ازيموت مصر

قال أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة ازيموت مصر لزاوية عربي، إن الشركة تعتزم طرح صندوق "ازيموت فرص الشريعة" المتوافق مع مؤشر البورصة المصرية شريعة 33، خلال الشهر الجاري، وهو غير مدرج بالبورصة، بسعر 10 جنيه للوثيقة.

وحصلت الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية الخميس الماضي، لإصدار الصندوق، "وجاري الاعداد للطرح خلال اسابيع قليلة،" وفق أبو السعد، الذي أوضح أن الصندوق سيكون متاح للمصريين وغير المصريين في الداخل والخارج، سواء مؤسسات أو أفراد.

"هو صندوق نشط سيعمل في الأسهم المدرجة في المؤشر المطابقة لأحكام الشريعة لكنه غير ملتزم بأوزان المؤشر،" حسب الرئيس التنفيذي.

وتدير شركة ازيموت مصر صندوق لتداول الذهب يحمل اسم "az-Gold" عن طريق وثائق، أطلق في مايو 2023 وغير مدرج بالبورصة وجذب انتباه العديد من المستثمرين داخل وخارج مصر. وحصلت مؤخرا على موافقة هيئة الرقابة المالية لإطلاق منصتها "azinvest"، أول منصة رقمية لصناديق ومحافظ الاستثمار.

بلتون

قال خليل البواب، رئيس الأسواق المحلية والإقليمية في بلتون القابضة لزاوية عربي، إن شركته - أحد أقدم بنوك الاستثمار في مصر - تستهدف إصدار 10 صناديق استثمار بنهاية 2025، بينها صندوق متوافق مع الشريعة لمحاكاة مؤشر البورصة شريعة 33 المستحدث الشهر الماضي.

وأضاف "من هنا لآخر السنة بنتوقع من 4 - 6 صناديق استثمار.. حاليا بندير 17 صندوق استثمار،" وفق البواب الذي أوضح أن المستهدف وصول عدد الصناديق إلى 10 بنهاية العام المقبل.

سعر الدولار

بحلول الساعة الثالثة مساء الأحد، تراوح سعر الدولار في السوق الموازية، بين 48.10 و 48.58 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف، مع مرور 4 أشهر على تعويم الجنيه في 6 مارس 2024.

أما سعره الرسمي فجاء بين 47.89 و48 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات البنك المركزي المصري.

صعود مؤشرات البورصة

قفز المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" (EGX30) بنحو 0.84% عند مستوى 28602.14 نقطة لدى إغلاق تعاملات الأحد.

كما ارتفع المؤشر السبعيني بأكثر من 1% ومؤشر شريعة 33 بنسبة 0.23%.

وتصدر سهم إي اف جي قيم التداول مرتفعا بأكثر من 8% تلاه من حيث قيم التداول سهم بالم هيلز مرتفعا 4.19% ثم طلعت مصطفى بارتفاع 1.68%.

بينما كان سهم أبو قير للأسمدة الأبرز انخفاضا اليوم إذ جاء بالمرتبة الرابعة من حيث قيم التداول بانخفاض بأكثر من 3%.

عطلة في البورصة

أعلنت إدارة البورصة، يوم الخميس المقبل 11 يوليو 2024 إجازة رسمية بمناسبة ذكرى رأس السنة الهجرية.

كانت الحكومة أعلنت اعتبار الخميس عطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.

السندات

انخفض العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 8.016% الجمعة من 8.018% الخميس.

كما تراجع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.449% الجمعة من 11.557% الخميس.

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