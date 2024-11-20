تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بأسعار الدولار، الذهب، وأداء البورصة بالإغلاق

أسعار الدولار

ارتفع سعر الدولار في السوق الرسمية خلال تعاملات الأربعاء، وتراوح بين 49.67 و 49.81 جنيه لدى الإغلاق وفق آخر تحديث لموقع البنك المركزي، مقابل ما بين 49.46 و 49.60 جنيه صباحا.

كما ارتفع في السوق الموازية إلى ما بين 50.40 و 51.83 جنيه، مقابل ما بين 50.30 و 51.41 جنيه صباحا، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وشهد الدولار في البنوك ارتفاع خلال الأسبوع الماضي، وتبعها السوق الموازية، تزامنا مع بدء المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر هذا الشهر.

كان الجنيه قد تعرض لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" يوم 5 أغسطس وحينها وصل الدولار لمستوى 49 جنيه.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب في مصر في تعاملات الأربعاء، وزاد سعر الجرام عيار 21 بنحو 15 جنيه مقارنة بأسعار مساء الثلاثاء.

وبحلول الثالثة عصرا، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 4223 جنيه للجرام، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3695 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.



ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.



ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو4310.02 جنيه للجرام للعرض و4253.27 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

البورصة

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" بنسبة 0.33% عند مستوى 30588 نقطة بإغلاق الأربعاء.

بينما أنهى المؤشر السبعيني - متساوي الأوزان - جلسة اليوم بنسبة ارتفاع طفيفة بلغت 0.02% وانخفض مؤشر شريعة بنسبة 0.21%.

ومن حيث قيم التداول اليوم، جاء سهم البنك التجاري الدولي في الصدارة وتراجع بنسبة 0.25%، تلاه سهم طلعت مصطفى بنسبة ارتفاع 1.02% وسهم القاهرة للزيوت بنسبة ارتفاع 4.06%، وسهم إي إف جي متراجعا 1.2%.

ارتفعت الأرباح الصافية لمساهمي مجموعة إي اف جي القابضة خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 697.3 مليون جنيه مقابل 395.5 مليون جنيه في الربع المقارن، مع نمو الإيرادات الإجمالية إلى نحو 5 مليار جنيه مقابل نحو 3 مليار جنيه في الربع المقارن.

أما خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري فارتفعت الأرباح الصافية إلى 3.3 مليار جنيه مقابل نحو 1.7 مليار جنيه في الفترة المقارنة، مع نمو الإيرادات الإجمالية إلى 18.6 مليار جنيه مقابل 10.5 مليار جنيه في الفترة المقارنة.

المصرف المتحد

تبدأ الأربعاء فترة اكتتاب المؤسسات في الطرح العام الأولي لأسهم المصرف المتحد التابع للبنك المركزي، وتستمر حتى 25 نوفمبر.

وخصص المصرف 95% من أسهم الطرح البالغة 330 مليون سهم للمؤسسات. أما الأفراد فخصص لهم 5% الباقية، ويبدأ الاكتتاب لهم من 27 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر.

وكان المصرف المتحد قد حدد النطاق السعري للطرح العام الأولي لحصة 30% من أسهمه بين 12.7 و 15.6 جنيه للسهم الواحد مع توقعات بأن يجمع ما بين 4.2 و5.1 مليار جنيه.

تحديثات الأسواق

ارتفعت العقود الآجلة للجنيه مقابل الدولار (أجل 12 شهر) خلال تعاملات الأربعاء إلى 85.65 جنيه للدولار، مقابل إغلاق الثلاثاء عند 58.55 جنيه للدولار.

تراجعت أسعار الذهب عالميا إلى 2623.29 دولار للأوقية، مقابل نحو 2632.08 دولار للأوقية الثلاثاء.

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام إلى 73.65 دولار للبرميل مقابل 73.31 دولار للبرميل بإغلاق الثلاثاء.

إغلاقات الثلاثاء

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