تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بأداء مؤشرات البورصة

المصرف المتحد

يبدأ الأربعاء اكتتاب الأفراد في 5% من الطرح العام الأولي للمصرف المتحد - التابع للبنك المركزي المصري - ويستمر الاكتتاب حتى 3 ديسمبر.

ويعتزم المصرف جمع ما بين 4.2 و5.1 مليار جنيه من طرح 330 مليون سهم تمثل 30% من أسهمه بنطاق سعري بين 12.7 و 15.6 جنيه للسهم الواحد.

كان المصرف قد خصص 95% من الطرح للمؤسسات وتم الاكتتاب فيها خلال الفترة 20 - 25 نوفمبر الجاري، وتم تغطية الاكتتاب نحو 4 مرات وفق تقارير إعلامية.

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار في السوق الرسمية صباح الأربعاء بين 49.53 و49.66 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات البنك المركزي.

وتراوح الدولار في السوق الموازية بين 50.10 و 50.56 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وشهد الدولار في البنوك ارتفاع لمستوى 49 جنيه مؤخرا وتبعها السوق الموازية، تزامنا مع بدء المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر هذا الشهر.

كان الجنيه قد تعرض لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" يوم 5 أغسطس وحينها وصل الدولار لمستوى 49 جنيه.

أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية الأربعاء، وانخفض سعر الجرام بنحو 20 جنيه لعيار 21 مقارنة بأسعار مساء الثلاثاء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 4160 جنيه للجرام.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3640 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.



ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.



ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 4202.94 جنيه للجرام للعرض و 4140.12 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

البورصة

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" بنحو 0.3% عند مستوى 30188 نقطة الساعة 12 ظهرا الأربعاء بتوقيت القاهرة.

بينما ارتفع المؤشر السبعيني - متساوي الأوزان - بنحو 0.7%.

وتصدر قيم التداول الساعة 12 ظهرا سهما حديد عز متراجعا بنحو 4.2% والبنك التجاري الدولي منخفضا 0.44%.

وفي المرتبة الثالثة من حيث قيم التداول جاء سهم مصر للألومنيوم مرتفعا بأكثر من 2%، تلاه سهم ابن سينا فارما مرتفعاً بأكثر من 1.2% وسهم النساجون الشرقيون مرتفعا بنحو 1.6%.

صكوك محلية بالجنيه

تعتزم مصر، إصدار أول صكوك سيادية محلية مقومة بالجنيه بداية من العام المالي المقبل 2025-2026، لتمويل الاستثمارات العامة من خارج الموازنة العامة، وفق وسائل إعلام محلية.

كانت مصر قد أصدرت صكوك دولية بقيمة 1.5 مليار دولار العام الماضي، وسط طلب قوي حيث تم تغطية الإصدار نحو 4 مرات، بحجم طلبات اكتتاب نحو 6.1 مليار دولار.

كان وزير المالية أحمد كجوك، قال في تصريحات سابقة، إن الوزارة تدرس إصدار صكوك وسندات خضراء، في السوق المحلية لتوفير تمويلات لسد عجز الموازنة، مع الاتجاه لأدوات تمويل جديدة في مجال التمويل المستدام مع التركيز على السوق المحلية، لتمويل الفجوة بين الالتزامات والموارد المتاحة.

وتستهدف الحكومة خفض العجز الكلي على المدى المتوسط إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتمكنت من خفض عجز الموازنة خلال العام المالي الماضي 2023-2024 إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي مع تراجع الاستثمارات العامة. وكان العجز قد سجل نحو 6% في العام المالي 2022-2023.

إغلاقات الثلاثاء

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