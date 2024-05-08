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مؤشر مديري المشتريات

واصل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر في شهر أبريل الماضي تراجعه للشهر الـ 41 على التوالي، لكن بوتيرة أبطأ مع تراجع الضغوط التضخمية.



وسجل مؤشر مديري المشتريات لمصر، الصادر يوم الأربعاء عن مؤسسة S&P Global والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، 47.4 نقطة في أبريل منخفضا من 47.6 نقطة سجلها في مارس.

الدولار

تباين أداء الدولار في مصر بالسوقين الرسمية والموازية يوم الثلاثاء مع استمرار التحركات اليومية منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.

وارتفع متوسط سعر الدولار في السوق الموازية الثلاثاء إلى نحو 48.02 جنيه، من أقل من 48 جنيه يوم الاثنين، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

فيما تراجع السعر الرسمي للدولار الثلاثاء إلى ما بين 47.66 و47.76 جنيه، وفق الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

السندات

انخفض العائد على السندات المصرية المقومة بالدولار المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.778% يوم الثلاثاء من 7.818% يوم الاثنين.

كما انخفض العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.072% الثلاثاء من 11.217% الاثنين.

إغلاقات الثلاثاء

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