تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بأداء مؤشرات البورصة، وأبرز تحركات الأسهم

افتتاحية خضراء

تجاهلت أسواق الأسهم العربية، الضربة الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران، والتي جاءت بشكل محدود واستهدفت مواقع عسكرية إيرانية، وارتفعت مؤشرات البورصات العربية بافتتاح تعاملات الأحد.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" بنحو 1% عند مستوى 30855 نقطة بحلول الساعة 11:45 صباحا بتوقيت القاهرة.

وارتفع المؤشر السبعيني - متساوي الأوزان - بنسبة 0.95%.

ويستمر تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران التي وجهت ضربة في وقت سابق من هذا الشهر، على خلفية اغتيال إسرائيل قيادات حزب الله اللبناني المدعوم من طهران وقيادات حركة حماس، وسط مخاوف من اتساع الصراع لحرب إقليمية.

وتصدر سهم البنك التجاري الدولي قيم التداول صباح اليوم وارتفع بنسبة 2.34% بحلول الساعة 11:45 صباحا، تلاه بالمرتبة الثانية سهم النساجون الشرقيون مرتفعا بنحو 2.5%، وسهم موبكو للأسمدة مرتفعا بأكثر من 1.5%.

أخبار شركات

- قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة القلعة للاستثمارات المالية، بالإجماع، استمرار عمل الشركة رغم تجاوز الخسائر لنصف قيمة حقوق المساهمين، وفق بيان للبورصة المصرية الأحد.

الصندوق السيادي تحت إشراف وزير الاستثمار

أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قرار نشرته الجريدة الرسمية، بأن يكون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية هو الوزير المختص بشؤون صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بعد أن تم تعديل بعض أحكام قانون تأسيس الصندوق.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أقر تعديلات القانون التي تقضي بنقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بدلا من وزارة التخطيط، على أن يتم يختار رئيس الوزراء الوزارة التي سيتبعها الصندوق. ونشر القرار في الجريدة الرسمية.

تأتي تلك الخطوة فيما تسعى الحكومة لتنفيذ مزيد من الطروحات الحكومية وجذب الاستثمارات، واستحدثت هذا العام وزارة للاستثمار لتركيز تلك الجهود. وجعل الصندوق تحت إشراف رئيس الوزراء مباشرة لإضفاء مزيد من الحزم والإنجاز في الصفقات.

ووفق التعديلات، سيكون للصندوق جمعية عمومية تشكل بقرار من رئيس الجمهورية، ويترأسها رئيس الوزراء.

ستضم الجمعية في عضويتها، كلا من: الوزير المختص ووزير المالية ووزراء الاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، و7 أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم رئيس الوزراء.

مضاعفة معدلات الاستثمار

قال وزير الاستثمار والتجارة الداخلية حسن الخطيب، إن مصر تتطلع لمضاعفة معدلات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، وذلك خلال جلسة حوارية بصندوق النقد الدولي حسب بيان للوزارة.

وأشار الوزير، إلى أن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي إلى 75% بحلول 2030، مع العمل على القضاء على البيروقراطية، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتبسيط إجراءات الضرائب، بما في ذلك تغييرات في معدلات الضرائب والرسوم لتعزيز التنافسية.

كما تعمل الوزارة على تيسير إجراءات الاستثمار وميكنة الخدمات وبما يسهم في توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين، حسب الوزير في البيان.

يونيفرسال للأثاث

يستهدف مصنع "يونيفرسال للأثاث" القائم بالمنطقة الحرة في حي عتاقة بالسويس، تخصيص 10% من إنتاجه للبيع بالسوق المحلي، خلال الفترة المقبلة، بعد أن كان يصدر 100% من إنتاجه.

وقال رئيس مجلس إدارة المصنع حسن العطاس، في تصريحات نقلها بيان حكومي خلال زيارة لرئيس الوزراء للمصنع، إن استثمارات المصنع الذي تأسس في 2020 وهي استثمارات سعودية تبلغ 5 مليون دولار، وينتج الأثاث المنزلي والمكتبي والفندقي.

تبلغ الطاقة الإنتاجية لللمصنع 150 ألف غرفة أثاث مكتبي وفندقي ومنزلي، فيما يبلغ حجم مبيعاته السنوية مليون دولار، وفق البيان.

شركة روهربمبن مصر

تستهدف الشركة المصرية الألمانية للمضخات "روهربمبن مصر"، المُتخصصة في إنتاج الطلمبات، تحقيق مبيعات بنحو 11 مليون يورو بنهاية العام الجاري، مقارنة بنحو 10.3 مليون يورو في 2023، وفق ما نقله بيان حكومي عن محمد حسن شحاتة، مدير عام الشركة.

تأسست الشركة في 2006 وتعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وتختص بتصميم وتصنيع وتجميع واختبار عدة أنماط من المضخات بقدرة تصنيعية تصل إلى 520 مضخة سنويا بقدرات مختلفة، بنسبة تصنيع محلي بلغت 75% لبعض الطرازات.

تبيع الشركة منتجاتها في السوق المحلي، كما تصدر لبعض الأسواق.

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار بالسوق الرسمية صباح الأحد، بين 48.73 و48.86 جنيه وفق آخر تحديث لبيانات موقع البنك المركزي.

أما في السوق الموازية فتراوح الدولار بين 48.81 و 49.01 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتماسك مجددا.

أسعار الذهب

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 4263 جنيه للجرام، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3730 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب، صباح الأحد.



ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.



ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.



أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 4304.64 جنيه للجرام للعرض و 4276.12 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

السندات

انخفض العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 6.130% الجمعة من 6.309% الخميس.

كما انخفض العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.165% الجمعة من 11.212% الخميس.

خام برنت

قفزت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2.2% إلى 76.05 دولار للبرميل الجمعة من 74.38 دولار للبرميل الخميس.

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