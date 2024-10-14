تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث ببيان من وزارة البترول عن خطط لحفر آبار جديدة في حقل ظُهر

العقارات تقود ارتفاع البورصة

أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ثاني جلسات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 1.06% فوق مستوى 30 ألف نقطة حيث أغلق عند 30273.06 نقطة الاثنين.

فيما ارتفع المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بنسبة طفيفة بلغت 0.23%، وصعد مؤشر شريعة بنسبة 0.87%.

وقاد ارتفاع المؤشر الرئيسي اليوم كل من: سهم مجموعة طلعت مصطفى والذي ارتفع بنسبة 1.38% وجاء بالمرتبة الثانية من حيث قيم التداول، وكذلك سهم البنك التجاري الدولي والذي أغلق على ارتفاع بنسبة 0.98% وجاء بالمرتبة الرابعة من حيث قيم التداول.

بينما تراجع سهم إي إف جي القابضة بنسبة 0.79% وتصدر قيم التداول اليوم. كما انخفض سهم غاز مصر بنسبة 5.62% وجاء بالمرتبة الثالثة من حيث قيم التداول.

وفي المرتبة الخامسة من حيث قيم التداول جاء سهم فوري للمدفوعات مرتفعا بنسبة 2.6%.

وفي المرتبتين السادسة والسابعة من حيث قيم التداول جاء سهما العقارات سوديك مرتفعا 1.02% وبالم هيلز مرتفعا 2.28%.

حفر آبار جديدة في حقل ظهر

قال وزير البترول كريم بدوي، في بيان الاثنين، إن حقل ظهر للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط سيشهد أعمال حفر آبار جديدة من خلال شركة إيني الإيطالية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الوزير - خلال الجمعية العامة لشركة بتروشروق القائمة بالعمليات في منطقة امتياز حقل ظهر- أن هذا سيسهم في تنمية احتياطيات الغاز واستغلال الفرص لزيادة معدلات إنتاج الغاز مجددا من الحقل.

ونقل البيان، عن فرانشيسكو جاسباري مدير شركة إيني الإيطالية في مصر - المشغل الرئيسي للحقل - قوله إنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بحملة لحفر آبار جديدة بتكنولوجيا حديثة في المياه العميقة بمنطقة امتياز حقل ظُهر.

واستثمرت الشركة في أنشطة الحقل أكثر من 677 مليون دولار خلال العام المالي الماضي، فيما يجري الإعداد لحفر بئرين جديدين في الربع الأول من عام 2025، حسب خالد موافي رئيس شركة بتروشروق في البيان.

وبلغ متوسط إنتاج الحقل في العام المالي الماضي نحو 2 مليار قدم مكعب غاز يوميا، حسب البيان.

عجيبة للبترول

بلغ إجمالي استثمارات شركة عجيبة للبترول، خلال العام المالي الماضي المنتهي يونيو 2024، نحو 417 مليون دولار، وفق بيان لوزارة البترول الاثنين.

وسجلت الشركة رقم قياسي في إنتاج الغاز لأول مرة في تاريخها خلال العام المالي الماضي، بمتوسط إنتاج 84 مليون قدم مكعب يوميا، حسب البيان.

وخلال الجمعية العامة للشركة، أكد كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الجهود المبذولة للتغلب على تحديات زيادة معدلات الإنتاج.

شراكة لتجارة ونقل وتوريد الغاز الطبيعي

أعلنت وزارة البترول، الاثنين، توقيع اتفاقية مساهمين للشراكة في تأسيس شركة مشتركة مقرها اليونان، بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ومجموعة كوبيلوزوس اليونانية، بهدف تجارة ونقل وتوريد وإعادة تغييز الغاز في دول شرق أوروبا واليونان.

وقالت الوزارة، إن الاتفاقية تأتي نتيجة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية والتي تم خلالها الاتفاق على تنفيذ عدة مشروعات من ضمنها توريد وتسويق الغاز الطبيعي في دول شرق أوروبا.

تأتي الاتفاقية في إطار توسع مصر لتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة وتجارة الغاز المسال من خلال زيادة التبادل التجارى مع دول شرق المتوسط.

الرقابة المالية

أوقفت الهيئة العامة للرقابة المالية، قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، حسب ييان للهيئة.

كما قررت الهيئة وقف قبول طلبات الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط التمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لمدة عام قابل للتجديد.

وقالت الهيئة في بيانها، إن عدد الرخص الجديدة الممنوحة للشركات العاملة في نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال أخر عامين بلغ 10 رخص بالإضافة إلى نحو 6 طلبات جاري دراستها حاليا من إجمالي عدد 25 شركة حاصلة على ترخيص، ونحو 10 طلبات من جمعيات أهلية راغبة في الحصول على الرخصة.

كما منحت الهيئة تراخيص لنحو 15 شركة خلال أخر عامين بنشاط التمويل الاستهلاكي ونحو 4 طلبات قيد الدراسة من إجمالي 30 شركة حاصلة على الترخيص.

ويصل عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر إلى نحو 3.8 مليون مستفيد ونحو 1.9 مليون مستفيد من التمويل الاستهلاكي، بقيم تمويلات بلغت 56.2 مليار جنيه لمتناهي الصغر ونحو 35.5 مليار جنيه للتمويل الاستهلاكي.

ووفق البيان، ستعلن الهيئة خلال أيام عن حوار مجتمعي بشكل افتراضي مع الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي قبل بدء تطبيق معايير الملاءة المالية وفق بازل 3، بالتوازي مع مراجعة مدى التزام الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي مع قرار الهيئة بأن يكون الحد الأدنى لرأس المال 75 مليون جنيه، بخلاف التمويل العقاري 100 مليون جنيه حد أدنى.

ويستثنى من الإيقاف، أي شركة أو جهة راغبة في مزاولة أي من نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، ووفقاً لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير الصرفية.

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار بالسوق الرسمية بحلول الثالثة عصرا الاثنين بين 48.55 و 48.68 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات موقع البنك المركزي.

أما في السوق الموازية فتراوح الدولار بين 48.52 و48.72 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتماسك مجددا.

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب في مصر خلال تعاملات الاثنين، بشكل طفيف وذلك بحلول الثالثة عصرا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 41 0 1 جنيه للجرام، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3588 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو4116.1 جنيه للجرام للعرض و4098.65 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

شركات

قالت شركة بلتون القابضة في بيان للبورصة الاثنين، إن شركتها بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم تدرس خطط للتوسع في شمال وغرب إفريقيا والتفاوض مع مؤسسات دولية لاقتراض 60 مليون دولار.

كما وقعت شركة مدينة مصر للإسكان اتفاقية شراكة مع شركة ريدكون إسبانيا للإنشاء، لتسريع وتيرة أعمال بناء مشروع سراي بالقاهرة الجديدة، بقيمة تتجاوز 600 مليون جنيه، على أن تنتهي أعمال التشييد التي ستتولاها ريدكون في 2025.

السندات

تراجع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 5.840% الجمعة من 6.108% الخميس.

كما انخفض العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 10.960% الجمعة من 10.995% الخميس.

خام برنت

أغلقت أسعار العقود الآجلة لخام برنت أدنى مستوى 80 جنيه بتعاملات نهاية الأسبوع، لتغلق عند 79.04 دولار للبرميل الجمعة مقابل 79.4 دولار للبرميل الخميس.

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