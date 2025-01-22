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أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في مصر صباح الأربعاء، وزاد سعر الجرام نحو 10 جنيه مقارنة بأسعار مساء الثلاثاء.

وبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 3785 جنيه، أما عيار 24 المستخدم في السبائك فسجل 4326 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

أسعار الدولار

هدأت حركة سعر الدولار في البنوك الرسمية بتعاملات الأربعاء، وبلغ نحو 50.25 جنيه للشراء ونحو 50.35 جنيه للبيع، حسب بيانات بنوك محلية دون تغيير يذكر عن الثلاثاء.

أما في السوق الموازية فبلغ سعر الشراء نحو 49.15 جنيه، و50 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

إغلاقات الثلاثاء

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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