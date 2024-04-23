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الدولار

واصل سعر الدولار في مصر يوم الثلاثاء سلسلة انخفاضات بدأها مطلع الأسبوع الجاري.

وبحلول الساعة 10 صباحا بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء تراجع سعر الدولار في السوق الموازية بمصر ليتراوح بين 47.80 و48.10 جنيه أي بمتوسط 47.95 جنيه، متراجعا من متوسط 48 جنيه مساء الاثنين، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتراوح سعر الدولار الرسمي بين 48.1 و48.2 جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

هبوط جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بافتتاحية الثلاثاء

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" (EGX30) بنسبة 0.44% ليصل إلى 28020.1 نقطة بحلول الساعة 11:00 صباحا بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء.

وانخفض المؤشر السبعيني - متساوي الأوزان - بنسبة 0.7% بحلول التوقيت نفسه.

وتصدر سهم القلعة للاستثمارات قيم التداولات صباح الثلاثاء مرتفعا 1.43% بحلول الساعة 11:00 صباحا.

وجاء في المرتبة الثانية من حيث قيم التداول سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة الذي انخفض بنسبة 0.96% بحلول التوقيت نفسه، يليه سهم ابن سينا فارما الذي ارتفع بنسبة 2.76%.

فيما جاء سهم البنك التجاري الدولي - الأكبر وزنا بالمؤشر الرئيسي – في المرتبة الرابعة من حيث قيم التداول بنسبة ارتفاع طفيفة بلغت 0.18%.

السندات

انخفض العائد على السندات المصرية المقومة بالدولار المستحقة في يونيو 2025 إلى 8.225% يوم الاثنين من 8.339% الجمعة.

كما انخفض العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.39% الاثنين من 11.518% الجمعة.

إغلاقات الاثنين

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