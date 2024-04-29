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الدولار

انخفض سعر الدولار في مصر يوم الأحد في السوقين الرسمية والموازية، فيما يستمر السعر في التحرك منذ قرار تحرير سعر الصرف الذي قارب الشهرين.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر في السوق الموازية بحلول مساء الأحد إلى ما يقارب 47.87 جنيه منخفضا من 48.105 جنيه السبت، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

كما تراجع السعر الرسمي للدولار الأحد إلى ما بين نحو 47.69 و47.79 جنيه من نطاق 47.85 و47.95 جنيه نهاية الأسبوع الماضي، وفق الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

تراجع إيرادات قناة السويس

قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، يوم الأحد، إن إيرادات قناة السويس، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي لمصر، تراجعت خلال الفترة الماضية بنسبة 50%، مشيرة إلى أن عائدات القناة العام الماضي بلغت 10 مليار دولار.

جاءت تصريحات الوزيرة خلال مشاركتها في جلسة حوارية ضمن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في السعودية المنعقد خلال يومي 28 و29 أبريل الجاري.

السندات

انخفض العائد على السندات المصرية المقومة بالدولار المستحقة في يونيو 2025 إلى 8.139% يوم الجمعة من 8.359% الخميس.

كما انخفض العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.505% الجمعة من 11.596% الخميس.

إغلاقات الأحد

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