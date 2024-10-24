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*تم التحديث بأداء مؤشرات البورصة

الحكومة تنظر مراجعة برنامجها مع صندوق النقد



قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في تصريحات نقلها بيان صحفي الأربعاء، إن الحكومة تنظر مع صندوق النقد الدولي مستهدفات وتوقيتات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي تم إعداده في ظل تحديات أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية، وتضمن مستهدفات بتوقيات محددة، لكن استجد العديد من الأحداث المتلاحقة خاصة ما يتعلق بالحرب في غزة وغيرها، ما أدى إلى تراجع دخل قناة السويس والتأثير على مصر.

"ننظر مع الصندوق حاليا مراجعة التوقيتات والمستهدفات الخاصة بالبرنامج،" حسب رئيس الوزراء.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال في تصريحات في وقت سابق هذا الأسبوع، إنه لابد من مراجعة برنامج مصر مع الصندوق إذا كان تنفيذ الإصلاحات سيضغط بشكل كبير على الناس.

وأشارمدبولي في البيان، إلى أن هدف الحكومة هي آليات المراجعة و"نتناقش مع البعثة فيما يتوافق مع المصلحة المصرية، وخاصة فيما يخص هدف النمو الاقتصادي، بجانب تقليل الآثار الاجتماعية على المواطن المصري في هذا الشأن".

وأكد مدبولي، أن حركة النقد الأجنبي، واحتياجات الدولة المصرية تسير بانتظام ولا يوجد أي تأخير، يتعلق بمستلزمات الإنتاج، والمواد الخام وجميع الاحتياجات الأساسية للدولة، كما لا يوجد أي طلبات مُرجأة في البنوك.

مشروع عمراني

وقعت شركة مدينة مصر عقد شراكة لتطوير مشروع سكني في هليوبوليس الجديدة مع شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، بحصة 64% لمدينة مصر و36% لزهراء المعادي.

وحسب بيان من مدينة مصر للبورصة الخميس، ستطور الشركتان مجتمع عمراني متكامل على مساحة 41.88 فدان، على أن تستمر أعمال التنفيذ 6 سنوات، بإيرادات إجمالية متوقعة 11.4 مليار جنيه.

ترويج للاستثمار

يزور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الولايات المتحدة، للمشاركة في فعاليات بصندوق النقد الدولي، والترويج للفرص الاستثمارية في مصر.

وسيلتقي الوزير بمسؤولي غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، وعدد من البنوك الاستثمارية والشركات.

إنتاج إضافي

قال وزير البترول كريم بدوي، في بيان الأربعاء، إنه تم إضافة إنتاج جديد من الخام خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (يوليو – سبتمبر) بلغ حوالي 30 ألف برميل زيت يوم و133 مليون قدم مكعب يوم.

ويبلغ الإنتاج الحالي 1.4 مليون برميل زيت مُكافئ يومي، فيما تسعى الوزارة لزيادة معدلات الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخفض التكلفة الاستيرادية.

ومن المخطط أن تستأنف شركة إيني الايطالية أعمال الحفر بحقل ظهر، مع وصول الحفار إلى الحقل خلال شهر ديسمبر المقبل، لحفر بئرين بهدف الرجوع بخطة الإنتاج لما قبل توقف أعمال الحفر عبر إدخال إنتاج جديد يصل إلى 220 مليون قدم مكعب يومي.

كما يُترقب دخول 3 حفارات لحفر آبار جديدة وحفارين لإصلاح الآبار، بمنطقة الامتياز البرية لشركة عجيبة للبترول.

ووضعت شركة بي بي البريطانية، خطة للإسراع بوضع المرحلة الثانية من مشروع ريفين على الإنتاج في يناير المقبل، عن طريق ضخ استثمارات إضافية، مع البدء في حفر حقل الكينج في بداية 2025.

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار بالسوق الرسمية صباح الخميس، بين 48.67 و48.81 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات موقع البنك المركزي.

أما في السوق الموازية فتراوح الدولار بين 48.89 و 49.24 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتماسك مجددا.

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب في مصر خلال تعاملات الخميس الصباحية، وانخفض سعر الجرام نحو 20 جنيه مقارنة بأسعار مساء الثلاثاء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 4252 جنيه للجرام، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3720 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.



ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.



ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.



أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 4286.01 جنيه للجرام للعرض و 4245.64 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.



البورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بحلول الساعة 11:30 صباح الخميس، بنسبة طفيفة 0.04% إلى مستوى 30425 نقطة.

كما ارتفع المؤشر السبعيني - متساوي الأوزان - بنسبة 0.67%.

السندات

ارتفع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 6.339% الأربعاء من 6.117% الثلاثاء.

كما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.280% الأربعاء من 11.187% الثلاثاء.

خام برنت

تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت إلى 74.96 دولار للبرميل الأربعاء من 76.04 دولار للبرميل الثلاثاء.

إغلاقات الأربعاء

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