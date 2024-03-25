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تداول الدولار في السوق الموازية بمصر الأحد عند ما بين 46.6 و47.5 جنيه للدولار، وفق متعاملين وتطبيقات على الهاتف.

وتراوح سعر صرف الدولار بالسوق الرسمي عند ما بين 46.6 و46.7 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

البورصة

استهلت البورصة المصرية جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي لمؤشراتها بنهاية تداولات يوم الأحد.

وأغلق المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" ( EGX30) جلسة الأحد على ارتفاع بنسبة 0.02%. كما ارتفع المؤشر السبعيني -متساوي الأوزان- بنسبة 1.22%.

وكان سهم "إي فاينانس" للمدفوعات الرقمية الأكثر ارتفاعا بالمؤشر الرئيسي بنهاية جلسة الأحد، إذ ارتفع السهم بنسبة 10.26%، يليه سهم شركة "فوري" للمدفوعات الرقمية بارتفاع 7.16%.

وجاء سهم مجموعة طلعت مصطفى العاملة في مجال التطوير العقاري كأعلى قيمة تداول بجلسة الأحد، إذ بلغت قيمة التداولات عليه 537.6 مليون جنيه.

الجونة تستهدف زيادة غرفها الفندقية في 2024

تستهدف مدينة الجونة السياحية في مصر، التي تملكها وتطورها شركة أوراسكوم للتنمية مصر، إضافة 380 غرفة فندقية جديدة خلال العام الجاري من خلال شركاء الشركة، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة محمد عامر.

وتحدث عامر عن استمرار إقبال الأجانب على شراء وحدات في مدينة الجونة، رغم تأثر السياحة الأوروبية بالتوترات في البحر الأحمر.

وأشار عامر إلى أن الأسعار في مدينة الجونة ارتفعت بشكل كبير مقارنة بالسوق المحلي ويرجع ذلك إلى أن تسعير الوحدات العقارية بالدولار.

ولهذا السبب، قال عامر إن الشركة تركز بشكل أساسي على عملاء بعينهم وهم العملاء الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج. ويفسر ذلك عدم تأثر مبيعات الشركة بتقلبات سعر الصرف في السوق المحلي.

ووفق عامر، فقد شكلت نسبة مشتريات الأجانب في الوحدات العقارية 40% من إجمالي مبيعات المدينة في أول شهرين من العام الجاري، بعدما كانت مثلت 31% من إجمالي مبيعات المدينة العام الماضي.

للمزيد: مدينة الجونة السياحية تستهدف زيادة غرفها الفندقية في 2024

"مدينة مصر" تسعى للحصول على تمويل بنكي

تتفاوض شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير المصرية العاملة في التطوير العقاري مع عدد من البنوك للحصول على تمويل بمليارات الجنيهات لمشروعاتها الجارية.

سعي الشركة للحصول على تمويل من بنوك يأتي مع استهدافها ضخ استثمارات بقيمة 10 مليار جنيه في أعمال الإنشاءات خلال العام الجاري، ارتفاعا من نحو 7 مليار جنيه في العام الماضي.

للمزيد: "مدينة مصر" للتطوير العقاري تسعى للحصول على تسهيلات بنكية لتمويل مشروعاتها

* البيانات بحسب سعر إغلاق الأحد

قام فريق زاوية عربي بإعداد تحليل مطول يضم مجموعة من الخبراء من ضمنهم هاني جنينة، كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية والمحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وعلي متولي، مستشار الاقتصاد والأعمال في شركة IBIS Consultancy التي مقرها لندن، عن الوضع الاقتصادي لمصر بعد التدفقات الدولارية الأخيرة.

للإطلاع عليه، أضغط على: تحليل مطول - هل انتهت أزمة سيولة العملة الصعبة في مصر؟

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(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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